홍명보의 ‘집에 가는 길’, 팬들은 “나가!” 외쳤다…대표팀 본진 귀국

‘32강 탈락’ 홍명보호 본진 30일 새벽 귀국

분노한 축구팬들 “홍명보 나가” 구호 외쳐

별도 귀국 행사 없어…2002 월드컵 이후 처음

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 왼쪽은 골키퍼 조현우. 2026.6.30. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 2터미널을 통해 입국하고 있다. 왼쪽은 골키퍼 조현우. 2026.6.30. 뉴스1

이미지 확대 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 홍명보(가운데) 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 오른쪽은 대표팀 골키퍼 조현우. 2026.6.29. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 홍명보(가운데) 전 축구 국가대표팀 감독이 30일 오전 인천국제공항 제2터미널을 통해 귀국하고 있다. 오른쪽은 대표팀 골키퍼 조현우. 2026.6.29. 연합뉴스

홍명보호는 2010 남아프리카공화국월드컵(16강), 2022 카타르월드컵(16강)에 이어 통산 세 번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했지만 졸전을 거듭한 끝에 조별리그 1승 2패로 이번 대회를 일찌감치 마쳤다. 홍 전 감독은 이번 대회 결과에 책임을 지겠다며 지난 29일(한국시간) 사퇴 의사를 밝혔다.

세줄 요약 월드컵 조별리그에서 탈락한 홍명보호 일부가 43일 만에 인천공항으로 귀국했다. 공항에는 팬과 유튜버가 몰렸고, 경찰 100여명이 배치됐다. 홍 전 감독은 “홍명보 나가”라는 구호 속에 취재진 질문에도 답하지 않았다. 조별리그 탈락 뒤 홍명보호 일부 귀국

공항에 팬·유튜버 몰려 혼잡과 항의

홍 전 감독, 질문 회피한 채 이동

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 홍명보호 일부가 30일 귀국했다. 지난달 18일 월드컵 사전 캠프를 위해 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국한 지 43일 만이다.대표팀 본진은 미국 조지아주 애틀랜타를 거쳐 이날 오전 3시 50분쯤 인천국제공항 제2여객터미널 입국장에 들어섰다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독을 비롯해 조현우(울산HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전하나시티즌), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다), 오현규(베식타시) 등이 포함됐다. 본진에서 빠진 선수들은 따로 조를 짜 새달 1일까지는 모두 귀국할 것으로 전해졌다.현장은 날 선 분위기였다. 월드컵 본선에 진출한 48개국 중 34위라는 최악의 성적을 기록하고 사의를 표명한 홍 전 감독의 귀국 소식이 전해지자, 공항 입국장은 이른 시간부터 축구 팬과 유튜버들로 북새통을 이뤘다. 경찰은 입국 현장 혼란을 방지하기 위해 기동대와 공항경찰단 소속 경찰관 100여명을 배치했다.홍 전 감독이 입국장에 들어서자 팬들은 그를 향해 “홍명보 나가” 등의 구호를 크게 외쳤다. 굳은 표정으로 뒤따라 들어선 선수단은 별도의 인사 없이 입국장을 빠져나갔다. 홍 전 감독은 ‘사퇴 기자회견부터 질의응답을 안 받기로 한 건지’, ‘팬들에게 해명할 생각이 없는지’, ‘남아프리카공화국전 패인 분석은 됐는지’ 등 취재진의 물음에 답하지 않은 채 입국장 앞에 마련된 차량으로 향했다.당초 대한축구협회가 예고한 대로 별다른 귀국 행사는 열리지 않았다. 홈에서 열린 2002년 한일 대회 이후 원정 월드컵에 출전한 국가대표팀이 공항에서 귀국 행사를 열지 않는 것은 이번이 처음이다. 홍 감독 1기 시절인 2014년 브라질 대회에서 조별리그 1무 2패라는 최악의 성적을 냈을 때도 공항 귀국 행사는 있었다. 당시 일부 팬들이 공항에서 선수단에 엿을 던져 논란이 되기도 했다.