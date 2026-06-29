‘정몽규 체제 13년’ 무능·불통… 간판 빼고 다 바꿔라 [한국 축구 새판 짜라]

<상>길 잃은 축구협회

이미지 확대 정몽규(왼쪽) 대한축구협회장이 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라에 있는 한국 축구대표팀 숙소를 굳은 표정으로 나서고 있다. 오른쪽은 같은 날 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 열린 기자회견에서 발언하는 홍명보 대표팀 감독. 홍 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그(48개국) 탈락에 대한 책임을 지겠다며 이날 사의를 표명했다.

과달라하라·사포판 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 정몽규(왼쪽) 대한축구협회장이 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라에 있는 한국 축구대표팀 숙소를 굳은 표정으로 나서고 있다. 오른쪽은 같은 날 과달라하라 인근 사포판의 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 열린 기자회견에서 발언하는 홍명보 대표팀 감독. 홍 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그(48개국) 탈락에 대한 책임을 지겠다며 이날 사의를 표명했다.

과달라하라·사포판 뉴스1

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세줄 요약 홍명보호의 월드컵 실패 뒤에는 축구협회의 무능과 불통이 있었다는 비판이 커졌다. 정몽규 회장 체제 13년 동안 조직은 전문성과 위기관리 능력을 잃었고, 비자 해프닝과 사면 논란, 감독 선임 논란까지 반복되며 신뢰가 무너졌다. 홍명보호 월드컵 실패, 협회 구조 문제로 확산

정몽규 체제 13년 무능·불통 비판 집중

감독 선임·사면 논란, 신뢰 붕괴 가속

2026-06-30 1면

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희망고문이 끝난 자리엔 짧은 허탈감, 그리고 긴 실망과 환멸만 남았다. 좋은 대진운을 비롯해 여러 가지 좋은 조건에도 불구하고 홍명보호가 역대 최악이라는 평가가 나올 정도의 처참한 성적표를 받아들자 축구팬들의 분노가 폭발했다.결국 홍명보 축구대표팀 감독은 29일(한국시간) 멕시코 현지에서 대국민 사과와 함께 사퇴했다. 도대체 어디서부터 잘못된 것일까.일차적인 원인은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 보여 준 대표팀의 경기력이다. 1차전은 썩 괜찮았고 2차전도 나쁘진 않았다. 하지만 3차전 졸전, ‘몬테레이 쇼크’가 모든 걸 망쳐 버렸다. A조 순위는 2위에서 3위로 떨어졌고 결국 ‘경우의 수’를 따지다 32강 진출에 실패했다. 홍 감독은 조별리그 1~3차전에서 시종일관 동일한 스리백 전술을 썼고, 결과적으로 남아프리카공화국에 철저히 농락당했다. 사실 지나치게 수비적인 스리백 전술 운용에 대한 문제 제기는 1년 가까이 이어졌지만 대표팀과 이 문제를 토론하고 지원하며 방향을 잡아 줘야 할 축구협회 기술본부는 존재감을 찾을 수 없었다.월드컵 실패의 뿌리에는 축구협회의 무능력이 자리잡고 있다.익명을 요구한 프로축구 K리그 관계자 A씨는 “축구협회는 전반적으로 뭔가 해보자 하는 활기찬 분위기가 안 느껴진다”면서 “축구협회 인력 구성을 보면 이른바 ‘고인물’이 한편에 있는 반면 한창 일할 중간급 인력들이 최근 몇 년 사이에 적잖이 그만뒀다”고 꼬집었다.2013년 취임한 뒤 올해까지 4연임을 하다 최근 사퇴 의사를 밝힌 정몽규 축구협회 회장의 리더십은 축구협회 조직 문제의 중심에 자리잡고 있다. 특히 많은 축구계 관계자들은 정 회장이 경영하는 HDC에서 시행했던 ‘애자일’ 경영 기법을 2021년 축구협회에 적용하면서 나타난 부작용을 지적한다. 민첩함, 기민함을 뜻하는 ‘애자일’ 기법은 부서 간 경계를 허물고 필요에 맞게 프로젝트 팀을 구성해 업무를 추진하는 방식이다. ﻿모든 직원은 팀과 프로젝트 조직에 동시에 소속돼 ‘멀티 플레이어’가 되어야 했다.정 회장은 자신의 회고록에서 “매트릭스 인력 구성을 통해 조직원들에게 동기를 부여하고 협회의 당면 과제를 구체화한 것이 특징”이라고 자화자찬했다. 하지만 실제로는 축구협회의 조직 역량만 갉아먹었다. 특정 업무를 1~2명이 맡아서 할 정도로 인력에 여유가 없는 상태에서 업무 부담 가중과 전문성 약화로 이어졌다. 크고 작은 사고가 빈번해졌다. 2022년 7월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵)을 앞두고 발생했던 ‘비자 해프닝’이 대표적이다. 개최국 일본이 규정한 비자 관련 규정을 제때 확인하지 않아 경기에 뛰어야 할 선수들의 입국 처리가 늦어졌다.2023년 3월, 징계 중인 축구인 100명을 사면한 것은 축구팬들의 신뢰 위기로 이어졌다. 특히 사면 대상자 가운데 2011년 승부조작 사태에 연루됐던 사람들이 포함된 게 결정타였다. 당시 축구협회는 ‘승부조작을 해도 용서받을 수 있다’는 메시지로 비칠 수 있다는 걸 제대로 고려하지도 않았다. 결국 축구협회 이사회는 사면 결정 자체를 철회했고 이사진 전원 사퇴까지 초래했다.2023년 7월에는 과거 음주 운전으로 적발됐던 전력이 있는 선수를 아시안게임 축구대표팀(U-23) 최종 엔트리에 포함시켰다가 나흘 만에 번복하며 질타를 받았다. 선수 관련 자료를 살펴보기만 했어도 국가대표팀 운영 규정에 위반된다는 걸 알 수 있었을 어처구니없는 사고였다.축구협회 신뢰 위기의 결정타는 위르겐 클린스만 전 감독 경질과 뒤이은 홍 감독 선임 관련 논란이었다. 클린스만 전 감독은 2023년 3월 대표팀 사령탑이 됐지만 불성실한 태도와 전술 부재, 선수단 장악 실패로 논란만 일으키다 1년을 못 채우고 2024년 2월 물러났다. 곧바로 차기 감독 선임 작업에 착수했지만 반년 가까이 시간만 끌다가 꺼낸 카드가 홍 감독이었다. 다양하게 거론되던 외국인 감독이 아니라는 점, K리그 울산HD를 이끄는 도중 제대로 된 설명도 없이 물러나면서 촉발된 축구팬들의 비판, 거기다 공식석상에 설 때마다 문제를 증폭시키는 미숙한 의사소통까지 겹치며 사태를 악화시켰다. 급기야 불공정 논란으로 ‘비리’ 감독이라는 딱지까지 붙었다.이 과정에서도 축구협회는 제대로 된 설명이나 국민들을 향한 설득 노력도 없었다. ‘위기관리 커뮤니케이션’ 실패가 신뢰 위기와 국가대응 시스템 붕괴로 이어졌던 과거 박근혜 정부의 2015년 메르스 사태와 판박이였다. 한 전직 축구협회 관계자는 “﻿직원들이 일부러 태업을 하는 것 아닌가 의심이 들었을 정도”라고 회상했다. 가령 지난 3월 문화체육관광부가 HDC 임원의 축구협회 불법 파견 의혹에 대해 수사 의뢰했다고 발표했을 때 축구협회의 공식입장을 묻자 돌아온 책임자의 문자메시지 답변은 “없습니다~”였다.한 축구계 관계자는 홍 감독이 사퇴 발표를 하고 퇴장하면서 바지 주머니에 손을 찔러 넣는 모습이 생방송으로 나왔던 것이야말로 축구협회가 얼마나 국민들의 시선을 의식하지 않고, 그걸 개선하기 위한 ‘프로페셔널한 노력’을 등한시하는지 보여 주는 단적인 사례로 꼽았다. 그는 “위기관리 커뮤니케이션 시스템을 세우고, 축구팬들과 국민들의 신뢰를 회복하는 데 조직 역량을 집중해야 한다”면서 “위기관리 커뮤니케이션은 제대로 된 조직목표와 확고한 장기전략이 있어야만 제대로 작동한다”고 말했다.차상엽 JTBC 해설위원은 “축구협회는 외부와 소통이 안 되고, 내부에선 견제가 작동하지 않는 구조가 지금의 위기를 초래했다”면서 “특정 선수 출신으로만 구성된 내부 전문가 집단의 문호를 비선수 출신에게도 개방해야 한다”고 지적했다.한편 경찰에 따르면 홍 감독 선임과 관련해 현재 총 8건의 고소·고발이 접수돼 수사가 진행되고 있다. 서울경찰청 관계자는 이날 ﻿기자간담회에서 “홍 감독 선임과 관련한 고소·고발 사건 8건이 접수돼 있다”면서 “지난 4월 (감독 선임 과정의 절차상 잘못이 있었다고 인정한) 관련 행정소송 1심 판결이 나온 만큼 함께 검토할 필요가 있어 수사가 다소 지연됐다”고 밝혔다. 시민단체 서민민생대책위원회는 2024년 7월 정 회장이 홍 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다며 그를 업무방해 및 업무상 배임 혐의로 고발한 바 있다.