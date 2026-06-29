“꿈꿨던 월드컵 모습 아니지만”…독일 태극전사 옌스, 아쉬움 남긴 첫 국가대표

SNS에 대회 마친 소감 한글로 남겨

첫 혼혈 국가대표…남아공전서 활약

“더 강해져서 돌아올 것” 성장 다짐

이미지 확대 축구대표팀 옌스 카스트로프가 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 한국과 남아프리카공화국과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 축구대표팀 옌스 카스트로프가 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 한국과 남아프리카공화국과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스

세줄 요약 옌스 카스트로프가 SNS를 통해 생애 첫 월드컵을 마친 소감을 남겼다. 꿈꿨던 모습은 아니었지만 잊지 못할 여정이었다고 했고, 노력과 희생에 비해 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 아쉬워했다. 그는 응원에 감사하며 더 강해져 돌아오겠다고 다짐했다. 생애 첫 월드컵 마친 옌스 카스트로프의 소감

꿈꿨던 모습 아니었지만 잊지 못할 여정 평가

짧은 출전 속 실수 자책과 재도약 다짐

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어머니의 나라에서 국가대표로 활약한 옌스 카스트로프가 생애 첫 월드컵을 마친 소감을 전했다카스트로프는 28일 소셜미디어(SNS)에 경기장에서 뛰었던 사진을 올리며 “아쉬운 결과다. 꿈꿨던 월드컵의 모습은 아니었지만 결코 잊지 못할 여정이었다”는 소감을 남겼다.그는 “우리가 이번 여정에 쏟아부은 노력과 희생, 그리고 믿음을 생각하면 더 많은 것을 누릴 자격이 있었다고 진심으로 믿는다”면서 “ 하지만 축구라는 스포츠가 가끔은 이렇다”고 아쉬움을 나타냈다. 이어 “모든 순간마다 저희를 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”면서 “이번 경험을 통해 배우고, 더 강해져서 다시 돌아와 계속해서 싸워나가겠다”고 덧붙였다.독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 지난해 9월 홍명보 감독의 부름을 받아 태극마크를 달았다. 독일 분데스리가 보루시아 묀헨글라트바흐에서 활약하는 그는 독일 대신 한국을 택하며 태극전사 최초의 외국 태생 혼혈 선수라는 이정표를 세우기도 했다. 연령별 대표팀에서는 늘 독일을 택했지만 성인 대표팀에서는 한국을 택했고 월드컵 대표팀에도 승선하며 많은 기대를 받았다.그러나 체코와의 1차전과 멕시코와의 2차전에서는 모두 교체 명단에만 포함됐을 뿐 끝내 그라운드를 밟지 못했다. 남아프리카공화국과의 최종전에서야 후반 시작과 동시에 이태석(아우스트리아 빈)과 교체돼 투입되며 생애 첫 월드컵 경기를 치렀다. 주어진 45분의 짧은 시간 카스트로프는 적극적인 압박과 몸싸움으로 분위기를 바꾸기 위해 노력했지만 패배를 막지는 못했다.카스트로프는 남아공전 직후 “월드컵 데뷔전을 치른 것은 기쁘지만 불행하게도 팀이 0-1로 패했다. 정말 아쉽다”고 말했다. 누구보다 열심히 뛰며 팬들의 눈도장을 찍었음에도 그는 “실점 상황에서 상대가 슈팅할 때 제때 다리를 좁히지 못했고 결국 실점을 허용했다”라며 “그건 내 실수였다”고 자책했다.이번 월드컵에서는 제한된 기회 속에 출전했지만 2003년생으로 아직 어린 선수인 만큼 향후 대표팀의 주축으로 성장할 수 있을 것으로 기대된다. 현역 분데스리거라는 점도 그의 앞날을 기대하게 하는 요소다.