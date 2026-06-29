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홍명보호 엿 맞을라…내일 행사 없이 해산

이지 기자
입력 2026-06-29 00:05
수정 2026-06-29 00:05
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세줄 요약
  • 월드컵 조별리그 탈락 뒤 30일 귀국 일정 발표
  • 홍명보 감독 포함 본진 8명 인천공항 도착 예정
  • 공항 행사 없이 해산, 나머지 선수도 순차 귀국
월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보호가 30일 씁쓸하게 귀국한다.

대한축구협회는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구대표팀 본진이 미국 애틀랜타를 경유해 30일 인천국제공항으로 귀국한다고 28일 밝혔다. 지난달 18일 월드컵 사전캠프를 위해 미국 유타주 솔트레이크시티로 출국한 지 43일 만이다.

귀국 명단에는 홍명보 감독을 비롯해 조현우(울산HD), 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전하나시티즌), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명이 포함됐다. 이번 본진에서 빠진 선수들은 따로 조를 짜 새달 1일까지는 모두 귀국할 예정이라고 축구협회는 전했다.

인천공항에서 별다른 귀국 행사는 열리지 않는다. 홈에서 열린 2002 한일월드컵 이후 열린 원정 월드컵 대회에서 국가대표팀이 공항에서 귀국 행사를 열지 않는 것은 이번이 처음이다. 홍 감독이 사령탑을 맡았던 2014 브라질월드컵에서 조별리그 1무 2패로 최악의 성적을 냈을 때도 공항 귀국 행사는 있었다. 당시 일부 축구팬들이 공항에서 홍 감독과 선수들을 향해 엿을 던져 논란이 되기도 했다.

홍명보호는 2010 남아프리카공화국월드컵(16강), 2022 카타르월드컵(16강)에 이어 통산 세 번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다.

이지 수습기자
2026-06-29 B7면
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