기록·성적 다 놓친 손… 초라한 ‘라스트 댄스’

급격한 세대교체 앞에 선 손흥민

이미지 확대 손흥민(오른쪽)이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예에서 착잡한 표정으로 훈련하고 있다. 이날 한국 대표팀은 실낱같은 희망을 갖고 훈련을 재개했으나, 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 상대로 3-1로 승리하면서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출이 최종 무산됐다.

사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민(오른쪽)이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예에서 착잡한 표정으로 훈련하고 있다. 이날 한국 대표팀은 실낱같은 희망을 갖고 훈련을 재개했으나, 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 상대로 3-1로 승리하면서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출이 최종 무산됐다.

사포판 연합뉴스

세줄 요약 손흥민의 사실상 마지막 월드컵으로 관심을 모은 이번 대회에서 한국은 조별리그 3경기 만에 탈락했고, 손흥민은 무득점에 풀타임 출전도 없었다. 이강인과 2000년대생 선수들이 존재감을 보이며 대표팀 세대교체가 가속했다. 손흥민, 마지막 월드컵서 무득점 탈락

이강인·2000년대생, 대표팀 공격 주도

세대교체 가속, 무게중심 이동 전망

2026-06-29 B6면

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵은 오랫동안 대한민국 축구대표팀을 상징했던 ‘캡틴’ 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)의 사실상 마지막 월드컵으로도 관심을 모았다. 그러나 한국이 씁쓸한 경기력으로 이번 대회를 이른 시점에 마치며 손흥민의 ‘라스트 댄스’는 개인 기록과 팀 성적 모두 놓치는 결과로 매조지 됐다.●조별리그 3경기 무득점… 풀타임 전무10년 넘게 대한민국 축구대표팀은 곧 손흥민의 팀이나 다름없었다. 2014 브라질월드컵을 시작으로 4회 연속 월드컵 본선 피치에 올랐고, 2022 카타르월드컵에 이어 이번 대회에서도 주장 완장을 찼다. 월드컵 2개 대회 연속 주장 완장을 차고 출전한 선수는 한국 축구대표팀 역사상 손흥민이 처음이다. 지난 19일 멕시코와의 조별리그 2차전까지는 월드컵 12경기 연속 선발 출장 기록을 이어가기도 했다.잉글랜드 프리미어리그(EPL) 득점왕에 빛나는 손흥민이지만 올해 성적은 기대 이하였다. 28일(한국시간) 기준 올 시즌 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 13경기에 출전하는 동안 득점이 없었다. 1992년생인 손흥민에게도 ‘에이징 커브’가 찾아온 것 아니냐는 의문이 커졌지만, 축구팬들 사이에는 그가 적어도 이번 월드컵에서는 ‘한 방’을 보여줄 수도 있다는 기대감이 컸던 것도 사실이다. 그러나 조별리그 3경기 무득점에 그쳤고 풀타임(90분 출전) 경기는 하나도 없었다.●대표팀 ‘슛돌이의 팀’으로 재편 가속손흥민이 한 발 물러서 있는 동안 또 다른 ‘빅클럽 플레이어’ 이강인(25·파리 생제르맹)을 필두로 2000년대생들의 활약이 도드라졌다. 특히 이강인은 팀 성적이 처진 가운데서도 전 경기 풀타임 출전해 군계일학으로 팀 공격을 이끌며 자신이 왜 대표팀의 차세대 중심인지를 증명했다.스포츠 데이터 분석 전문 매체 옵타 애널리스트와 소파스코어 등에 따르면 이강인이 이번 대회에서 창출해 낸 득점 기회는 총 7회다. 대표팀 모든 선수 중 가장 많았다. 발군의 드리블 실력 또한 세계적 수준이었다. 3경기 동안 성공시킨 드리블은 11회로 이날 기준 이브라힘 마자(알제리·13회)에 이어 전체 2위다.대표팀은 ‘손흥민의 팀’에서 ‘슛돌이(이강인)의 팀’으로 급격한 세대교체가 이뤄지는 모양새다. 체코전 역전골의 주인공 오현규(25·베식타시), 멕시코전에서 교체 출전해 활약한 양현준(24·셀틱), 90분당 득점 기회 창출 2.37회로 팀 내 1위인 이태석(24·빈)이 모두 2000년 이후 출생한 선수들이다. 최초의 해외 태생 혼혈 선수로서 좋은 모습을 보인 옌스 카스트로프(23·묀헨글라트바흐) 역시 2003년생으로 손흥민보다 열 살 이상 어리다.스페인·포르투갈·모로코월드컵이 열리는 2030년에 손흥민은 38세가 된다. 이번 대회 조별리그에서만 6골을 몰아친 아르헨티나의 리오넬 메시(39·인터 마이애미)보다는 어린 나이지만, 손흥민 이후 세대 선수들의 활약이 돋보인 만큼 이제 한국 축구의 무게중심이 대폭 이동할 것이라는 전망이 나온다.