말도 탈도 많았던 ‘스리백’… 조별리그 탈락의 원흉

홍명보호 스리백 처음엔 ‘플랜 B’

수비 안정성·공격력 오히려 악화

남아공전 때 결국 최악 상황 초래

2026-06-29 B6면

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말도 많고 탈도 많았던 스리백 카드가 결국 조별리그 탈락의 원흉이 돼 버렸다.홍명보 축구대표팀 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 아시아 예선을 통과한 직후 지난해 7월 열린 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십부터 본격적으로 스리백 수비 전술을 적용하기 시작했다. 당시 홍 감독은 본선 무대에서는 포백뿐만 아니라 ‘플랜 B’도 필요하다며 전술적 다양성 차원에서 스리백을 설명했다. 하지만 그해 9월 미국 원정 평가전에서 미국에 2-0 승리, 멕시코와 2-2 무승부를 거두며 가능성을 확인한 뒤에는 스리백이 오히려 ‘플랜 A’로 자리 잡았다.문제는 아시아 예선에서 좋은 성적을 거뒀던 4-2-3-1 대신 스리백을 도입하면서 수비 안정성과 공격력이 오히려 악화됐다는 점이다. 양쪽 윙백이 지나치게 뒤로 물러나 수비에 가담하는 데다 중앙수비수를 늘리고 미드필더가 줄어들면서 중원 싸움에서 밀리는 문제가 되풀이됐다. 월드컵 조별리그 1차전과 2차전에선 이 문제가 개선되며 좋은 경기력을 보여줬지만 3차전에선 남아프리카공화국을 상대로 득점이 필요한 상황에서도 후방에 더 많은 선수가 모여 있는 최악의 상황을 초래하고 말았다.차상엽 JTBC 해설위원은 “만약 체코에게 졌다면 달랐을 텐데 이기면서 ‘스리백을 써도 정상적인 경기 운영을 하면 이긴다’는 잘못된 믿음을 줬다”면서 “결과적으로 월드컵 조별리그 1차전에서 체코를 이긴 게 독이 됐다”고 지적했다. 그는 “홍명보호가 스리백을 썼던 이유는 결국 상대 공격이 강하니까 수비수가 더 필요하다는 것에 불과하다”면서 “최근 세계 축구에서 스리백은 풀백이나 수비형 미드필더 한 명을 비대칭으로 세우며 전술적 다양성을 추구하는데 홍명보호 스리백은 단순히 중앙수비수를 한 명 더 쓰는 것에 그쳤다”고 비판했다.