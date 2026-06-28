“케인, 英 축구역사 새로 썼다!”…조별리그는 끝, 골든부트 ‘이제부터’

케인, 11호골로 잉글랜드 월드컵 최다 득점 1위

득점왕 경쟁 치열…비니시우스·음바페·뎀벨레 등

‘축구의 신’ 메시, 월드컵 통산 19호골 신기록쇼

이미지 확대 잉글랜드 대표팀의 해리 케인이 28일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 L조 최종전 파나마와의 경기에서 후반 22분 팀 내 두번째 골을 넣으며 2-0 승리한 뒤 관중석을 향해 두 팔을 들어올리고 있다. 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 잉글랜드 대표팀의 해리 케인이 28일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 L조 최종전 파나마와의 경기에서 후반 22분 팀 내 두번째 골을 넣으며 2-0 승리한 뒤 관중석을 향해 두 팔을 들어올리고 있다. 이스트 러더퍼드 AFP 연합뉴스

세줄 요약 해리 케인이 파나마전 쐐기골로 월드컵 개인 11호골을 기록하며 잉글랜드 역대 최다 득점 1위에 올랐다. 잉글랜드는 2-0 승리로 조 1위를 확정했고, 조별리그 종료와 함께 메시, 음바페, 홀란 등이 겨루는 골든부트 경쟁도 본격화됐다. 케인, 파나마전 쐐기골로 월드컵 11호골 달성

잉글랜드 최다 득점 1위, 리네커 기록 경신

조별리그 종료, 골든부트 경쟁 본격 점화

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잉글랜드 공격수 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 개인 월드컵 11호골을 올리며 잉글랜드 월드컵 최다 득점 1위에 올랐다. 이로써 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 ‘골든부트’(득점왕 트로피) 경쟁이 가속화될 것으로 보인다.잉글랜드는 28일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 조별리그 L조 최종전에서 주장 케인의 쐐기골을 앞세워 파나마를 2-0으로 격파하고 조 1위를 확정 지었다.선발 출전한 케인은 팀이 1-0 앞서던 후반 22분에 주드 벨링엄(레알 마드리드)이 왼쪽서 올린 크로스를 받아 헤더 골을 터뜨렸다. 이로써 케인은 이번 대회에서만 3골을 넣었다.지난 크로아티아와의 1차전에서 두 골을 몰아치며 가리 리네커의 잉글랜드 개인 월드컵 최다 득점 기록(10골)과 어깨를 나란히 한 케인은 이날 11호골로 단독 선두에 올랐다.세계 최고 공격수 중 하나인 케인의 가세로 이번 월드컵 득점왕 경쟁에 불이 붙을 것으로 보인다. 케인은 2018 러시아월드컵 당시 파나마전에서 해트트릭을 포함해 6골을 몰아쳐 골든부트를 수상한 바 있다. 이날을 끝으로 조별리그 일정이 모두 마무리되면서, 세계 최고 골잡이들의 자존심 싸움은 더욱 달아오를 전망이다.알제리전에서 3골, 오스트리아전에서 2골을 넣은 아르헨티나의 리오넬 메시(인터 마이애미)가 28일 요르단전에서 후반 35분 프리킥 기회를 쐐기골로 연결하며 총 6골로 이번 대회 득점 부문 단독 선두 자리를 굳게 지켰다.브라질의 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)·프랑스의 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 우스만 뎀벨레(파리 생제르맹)·노르웨이의 엘링 홀란(맨체스터 시티)이 4골로 그 뒤를 바짝 추격 중이다.