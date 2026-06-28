홍명보호 결국 ‘인천행 비행기’ 탄다…콩고 역전승에 경우의 수 소멸

민주콩고, 우즈베크에 3-1 대역전승

‘남아공 상대 졸전’ 한국 희망 끊어져

이미지 확대 한국 축구대표팀이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 이날 콩고민주공화국이 우즈베키스탄 상대 3-1 승리를 거두며 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출은 무산됐다. 2026.6.28. 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀이 28일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 치바스 베르데 바예에서 훈련하고 있다. 이날 콩고민주공화국이 우즈베키스탄 상대 3-1 승리를 거두며 한국의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강 진출은 무산됐다. 2026.6.28. 사포판 연합뉴스

이미지 확대 콩고민주공화국 축구대표팀의 요안 위사가 28일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 K조 우즈베키스탄과의 최종전에서 역전골을 넣은 뒤 포효하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 콩고민주공화국 축구대표팀의 요안 위사가 28일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 K조 우즈베키스탄과의 최종전에서 역전골을 넣은 뒤 포효하고 있다. 애틀랜타 로이터 연합뉴스

세줄 요약 민주콩고가 우즈베키스탄을 3-1로 역전하며 2026 북중미월드컵 조별리그 3위 팀 가운데 마지막 32강행 티켓을 가져갔다. 한국은 남은 경우의 수가 모두 사라져 경기 결과와 무관하게 귀국길에 올랐다. 민주콩고, 우즈베키스탄에 3-1 역전승

32강 마지막 티켓 확보, 와일드카드 선두

한국 대표팀, 경우의 수 소멸로 귀국

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졸전 끝에 32강 티켓을 놓친 한국 축구대표팀에 기적은 일어나지 않았다.‘잔여 경우의 수 2개’라는 희망에 매달리던 홍명보호가 결국 귀국길에 오르게 됐다. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 3위 팀들 중 최하위에 머물던 콩고민주공화국(민주콩고)이 우즈베키스탄과의 조별리그 최종전에서 기적과 같은 역전승으로 남아 있는 마지막 32강행 티켓을 따내면서다.민주콩고는 28일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 조별리그 K조 최종전 우즈베키스탄과의 맞대결에서 짜릿한 3-1 역전승을 거뒀다.선제골은 우즈베키스탄의 몫이었다. 전반 10분 우즈베키스탄의 엘도르 쇼무로도프가 상대 페널티 박스 왼쪽에서 강한 왼발 슛으로 골문 오른쪽 상단을 열었다. 밝은 분위기 속에 초반 경기를 주도한 우즈베키스탄은 하프타임까지 추가 실점을 막아냈다.그러나 후반전에 들어서자 분위기가 바뀌었다. 후반 21분 민주콩고의 요안 위사가 상대 페널티 박스에서 파울로 페널티킥 기회를 따냈고, 직접 키커로 나서 오른쪽 하단 구석에 공을 찔러 넣어 경기를 원점으로 만들었다. 10분 뒤에는 피스통 마옐레가 빠른 역습을 거쳐 상단 구석에 골을 넣었고, 후반 추가시간에 접어든 직후 요안 위사가 추가 쐐기골로 승부의 마침표를 찍었다.이날 승리로 조별리그 전적 1승1무1패(승점 4)를 기록한 민주콩고는 단숨에 32강 와일드카드 순위 선두로 올라서며 32강 진출 쾌거를 이뤘다.반면 지난 25일 남아프리카공화국을 상대로 졸전 끝에 패하며 1승 2패(승점 3) 골 득실 -1로 실낱같은 32강 희망을 품던 한국은 귀국길에 오르게 됐다. 한국 입장에서는 애초 우즈베키스탄과 민주콩고가 비기거나 우즈베키스탄이 5점 차 이하로 이겨야만 했다.현재 멕시코 할리스코주 사포판의 베이스캠프 치바스 베르데 바예에 머무는 한국 대표팀은 이날 오전 11시에 킥오프하는 J조 최종전 오스트리아와 알제리의 경기 결과를 불문하고 한국으로 돌아오게 됐다.