한국 축구 굴욕 또 나왔다…4년 만에 피파랭킹 30위권 추락

체코전 승리에 22위→2연패에 32위로

이미지 확대 머리 감싸쥔 손흥민 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기, 한국 손흥민이 실점 후 머리를 감싸쥐고 있다. 2026.06.25 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 머리 감싸쥔 손흥민 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기, 한국 손흥민이 실점 후 머리를 감싸쥐고 있다. 2026.06.25 뉴시스

세줄 요약 한국 축구가 월드컵 조별예선에서 멕시코와 남아공에 연패하며 FIFA 랭킹 31위로 내려갔다. 25위였던 순위는 6단계 하락했고, 2021년 이후 처음으로 30위권 밖에 놓였다. 남은 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 갈린다. 멕시코·남아공 연패로 FIFA 랭킹 31위 추락

개막 직전 25위서 6단계 하락, 30위권 밖

조 3위 유지, 32강행은 남은 경기 결과에 달림

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 남아프리카공화국에 패해 32강 자력 진출이 좌절된 한국 축구가 또 다른 굴욕을 마주하게 됐다. 피파랭킹 10위권을 넘보던 한국이 30위권 밖으로 추락한 것으로, 이는 4년여 만에 처음이다.26일 FIFA가 홈페이지를 통해 공개한 피파랭킹에 따르면 한국은 이날 기준 31위다.FIFA는 지난 4월부터 A매치 결과를 실시간으로 반영해 포인트를 집계하고 이에 따라 랭킹을 매겨 공개하고 있다. 특히 평가전 및 월드컵 지역예선보다 월드컵 본선 경기에서의 승패에 높은 포인트가 매겨진다.월드컵 개막 직전 25위였던 한국은 지난 12일 조별예선 A조 1차전에서 체코를 꺾어 20.29점을 획득해 총점 1612.55점을 쌓아 랭킹 22위로 올라섰다.뒤이은 경기의 결과에 따라 10위권 진입도 노려볼 수 있었지만, 멕시코에 이어 남아공에게도 패하면서 무려 53.83점이 깎여 1558.72점으로 내려갔고, 랭킹도 6단계 하락했다.한국이 피파랭킹 30위권에 놓인 건 2021년 12월(33위)이 마지막이었다.2018 러시아 월드컵 당시 57위였던 한국은 이후 파울루 벤투 전 감독이 지휘봉을 잡아 2022 카타르 월드컵 직후 25위까지 수직 상승했다.이어 벤투 사단과의 재계약이 불발되고 위르겐 클린스만 전 감독, 홍명보 감독이 이어받는 동안 부진한 경기력에도 25위 이내를 유지해왔지만, 이번 월드컵 조별예선을 거치며 20위권 밖으로 추락했다.피파랭킹 1위는 아르헨티나, 2위는 프랑스, 3위는 스페인이 차지했다.아시아 1위는 일본(17위)으로 개막 직전(18위) 대비 한 단계 올라섰다. 이어 이란(21위), 호주(28위)가 한국보다 위에 있다.한편 A조 3위(승점 3점)인 한국은 남은 조별예선 경기가 모두 끝난 뒤 12개 조 3위팀 가운데 상위 8위 안에 들어야 32강 티켓을 거머쥘 수 있다. 현재 한국은 조별예선 전 경기를 마친 각 조 3위 8개팀 가운데 6위에 머물러 있다.