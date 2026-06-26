‘남아공전’ 거리 응원 열기에 광화문 편의점 얼음·생수 4배, 돗자리 3배 ‘껑충’

음료·맥주부터 보조배터리까지

거리 응원전 필수품 3~4배 불티

이미지 확대 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 열린 25일 서울 종로구 광화문광장에서 남아공 사람들이 응원하고 있다. 2026.6.25. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 열린 25일 서울 종로구 광화문광장에서 남아공 사람들이 응원하고 있다. 2026.6.25. 도준석 전문기자

세줄 요약 남아공전 거리응원 열기에 광화문 인근 편의점 매출이 급증했다. CU는 얼음과 생수, 이온음료, 아이스크림, 맥주가 크게 늘었고 돗자리와 보조배터리도 많이 팔렸다. GS25도 주류와 안주, 간편식 판매가 크게 뛰었다. 광화문 거리응원에 편의점 매출 급증

얼음·생수·돗자리·보조배터리 판매 확대

주류·간편식·안주류까지 동반 상승

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 열린 지난 25일 거리응원에 나선 시민들의 열기로 서울 종로구 광화문광장 인근 편의점의 매출이 크게 뛴 것으로 나타났다.26일 편의점 CU가 광화문 인근 10개 매장의 매출을 분석한 결과 전날 얼음(310.2%), 생수(307.8%), 이온 음료(266.8%), 아이스 드링크(222.0%), 아이스크림(148.4%), 맥주(105.1%) 품목의 매출이 일주일 전보다 크게 증가했다. 더운 날씨에 장시간 경기를 지켜봐야 하는 시민들이 음료 등을 산 영향으로 풀이된다.삼각김밥(122.8%)·샌드위치(88.5%)·김밥(85.2%) 등 광화문 광장에서 간단히 즐길 수 있는 간편식 매출도 증가했다. 스낵류(78.2%), 빵(85.2%), 디저트(98.8%), 안주류(67.2%) 매출도 상승했다.거리 응원에 필요한 돗자리(212.4%), 보조배터리(100.8%)도 많이 팔렸다.지난 19일 열린 멕시코전 당시에는 광화문 인근 10여개 점포의 매출이 전일 대비 3.8배 급증했다.GS25 역시 광화문광장 인근 매장 매출이 전주 대비 162.5% 상승했다. GS25에서는 무알코올 맥주(2053.3%), 국산 맥주(1561.0%), 하이볼(1272.5%) 등 주류가 특히 급증했다.안주류(863.5%)와 스낵(338.9%) 판매도 크게 늘었다. 탄산음료(300.1%), 커피음료(278.9%), 치킨(175.7%), 간편식(111.0%), 베이커리(100.0%) 등도 줄줄이 상승세를 기록했다.