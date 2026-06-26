‘충격’ 韓 32강 가능성 더 떨어졌다…에콰도르 이변에 경우의 수 ‘비상’ [월드컵]

에콰도르, 독일에 역전승…韓 조 3위 경쟁 5위로

이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 어두운 표정을 하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

이미지 확대 에콰도르의 곤살로 플라타가 25일(현지 시간) 미 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 최종전 독일과 경기 후반 32분 1-1 상황에서 역전 골을 넣고 환호하고 있다. 에콰도르가 2-1로 승리하고 G조 3위에 올랐다. 2026.06.26 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 에콰도르의 곤살로 플라타가 25일(현지 시간) 미 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 E조 최종전 독일과 경기 후반 32분 1-1 상황에서 역전 골을 넣고 환호하고 있다. 에콰도르가 2-1로 승리하고 G조 3위에 올랐다. 2026.06.26 AP 뉴시스

세줄 요약 에콰도르가 독일을 2-1로 꺾으면서 한국의 2026 북중미 월드컵 32강 진출 가능성이 더 떨어졌다. 한국은 조 3위 순위가 4위에서 5위로 밀렸고, 남은 조 경기 결과에 따라 탈락 가능성도 커졌다. 에콰도르, 독일 2-1 제압 이변

한국, 조 3위 순위 4위서 5위 하락

32강 진출 확률 87.6%서 73.3%로 하락

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2026 북중미 월드컵에서 A조 3위로 조별리그를 마친 한국 축구대표팀의 32강 진출 확률이 하락했다. 에콰도르가 ‘전차 군단’ 독일을 잡는 이변을 일으켰기 때문이다.에콰도르는 26일(한국시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 조별리그 E조 마지막 3차전에서 독일에 2-1로 이겼다.이날 경기 전까지 1무 1패에 그쳐 32강 진출을 위해 승리가 절실했던 에콰도르는 1승 1무 1패로 승점 4(골득실 0)를 기록하며 B조 3위 보스니아 헤르체고비나(승점 4·골득실 -1)를 제치고 조 3위 12팀 중 1위로 올라섰다.이번 대회는 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1·2위 24개국과 3위 팀 가운데 성적이 좋은 8개국이 32강에 진출한다.조 3위 나라 순위는 각각 조별리그에서 거둔 승점-골득실-다득점-페어플레이 점수-국제축구연맹(FIFA) 최신 랭킹 순으로 정해진다.에콰도르가 독일을 꺾으면서 A조에서 1승 2패로 승점 3(골득실 –1)을 얻는 데 그친 한국의 조 3위 순위는 4위에서 5위로 한 단계 밀려났다. 남은 조 결과에 따라 조별리그 탈락 가능성도 있는 상황이다.이날 축구 통계 업체 옵타는 홍명보호의 32강행 확률을 87.6%로 예상했지만, 에콰도르와 독일의 경기가 끝난 뒤에는 73.3%로 하락했다.