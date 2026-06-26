32강 막차의 기적? 그마저도 간당간당

또 경우의 수, 홍명보호 앞날은

이미지 확대 손흥민이 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 3차전에서 졸전 끝에 남아프리카공화국에 0-1로 패한 뒤 괴로운 표정으로 경기장을 빠져나오고 있다. 한국은 이날 패배로 조별리그가 마무리된 뒤에야 32강 토너먼트 진출 여부를 확정할 수 있게 됐다.

과달루페 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민이 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 3차전에서 졸전 끝에 남아프리카공화국에 0-1로 패한 뒤 괴로운 표정으로 경기장을 빠져나오고 있다. 한국은 이날 패배로 조별리그가 마무리된 뒤에야 32강 토너먼트 진출 여부를 확정할 수 있게 됐다.

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세줄 요약 한국 축구대표팀이 남아공에 0-1로 져 조별리그를 3위로 마쳤다. 48개국 체제에서는 3위 중 상위 8개국만 32강에 오르기 때문에 다른 조 결과를 기다려야 한다. 승점과 골득실, 다득점이 변수다. 남아공전 패배로 조별리그 3위 마감

3위 상위 8개국 진입 여부는 타 조 결과 의존

승점·골득실·다득점이 핵심 변수

2026-06-26 B6면

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어김없이 또 ‘경우의 수’다. 게다가 예전보다 훨씬 복잡하다. 자력으로 32강 진출에 실패한 대한민국 축구대표팀은 26~28일(한국시간) 열리는 다른 조들의 경기 결과를 지켜보며 32강 진출 여부를 기다려야 한다. 누구와 어디서 32강을 치를지도 현재로서는 오리무중이다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패하며 조별리그를 마쳤다.멕시코가 3승(승점 9)으로 1위, 남아공이 1승 1무 1패(승점 4)로 2위, 한국이 1승 2패(승점 3)로 3위다. 체코는 1무 2패(승점 1)로 탈락했다.48개국으로 참가국이 늘어난 이번 대회는 조 1, 2위와 12개 조 3위 가운데 상위 8개국이 32강에 진출한다. 이날 카타르를 3-1로 꺾은 보스니아 헤르체고비나가 1승 1무 1패(승점 4)로 한국보다 앞서기 때문에 남은 자리는 7개뿐이다.조별리그 3위들의 최종 순위는 승점, 골득실, 다득점, 페어플레이, FIFA 랭킹 순으로 가린다.승점은 대체로 비슷한 상황이 예상되는 만큼 골득실과 다득점이 핵심 관건으로 꼽힌다. 현재까지 확정된 조를 기준으로 보면 한국은 승점 3점, 골득실 -1로 경쟁에서 완전히 밀려난 건 아니다. 다만 2골에 불과해 다득점에서 뒤진다는 게 불안 요소다.아직 조별리그 3차전을 치르지 않은 9개 조 가운데 4개국(파라과이·스웨덴·알제리·크로아티아)이 이미 승점 3점을 얻었다. 이들이 최종전에서 비겨 승점을 추가하면 남은 자리는 3개로 줄어든다. 돌풍을 일으키며 2경기 무승부(승점 2)를 기록한 카보베르데 역시 남은 경기에서 비기거나 이기면 한국보다 앞서게 된다.물론 아직 희망을 놓기엔 이르다. 4개국만 제치면 되는 상황에서 일단 C조 3위 스코틀랜드(승점 3·골득실 -3)는 앞섰다.한국이 3위로 32강에 진출하면 E조 또는 G조 1위와 맞붙는다. E조는 독일이 이미 1위를 확정했고 G조는 이집트, 이란, 벨기에가 선두 경쟁을 벌이고 있다. 독일과는 오는 30일 미국 매사추세츠주 보스턴에서, G조 1위와는 7월 2일 워싱턴주 시애틀에서 경기를 치른다.조 2위를 확정했다면 B조 2위 캐나다와 맞붙는 캘리포니아주 로스앤젤레스로 바로 이동하면 됐지만 모든 것이 불확실해지면서 대표팀 일정도 꼬였다. 당장 상대팀 분석도 힘들고, 어느 경기장 환경에 맞춰 대비해야 할지도 미지수다.