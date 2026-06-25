[포토] 32강 직행 실패, 아쉬워 하는 손흥민

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24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 남아공에 0-1로 패한 뒤 아쉬워 하고 있다.연합뉴스