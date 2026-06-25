스포츠 2026 북중미 월드컵 [포토] 32강 직행 실패, 아쉬워 하는 손흥민 입력 2026-06-25 11:00 수정 2026-06-25 12:17 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/worldcup2026/2026/06/25/20260625800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 손흥민이 남아공에 0-1로 패한 뒤 아쉬워 하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 한국과 남아프리카공화국의 경기 결과는? 한국 승리 한국 패배