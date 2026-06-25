신태용에 받은 은혜, 홍명보에 갚았다…한국 살린 멕시코 조 4위 위기서 구출

체코전 승리로 한국 탈락 가까스로 면해

8년 전 ‘카잔의 기적’ 이번에 되돌려받아

복잡한 경우의 수…4개국 넘는 게 관건

이미지 확대 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 답답한 표정으로 경기를 바라보고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 답답한 표정으로 경기를 바라보고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스

이미지 확대 멕시코 축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 체코와 경기를 승리로 마친 후 후반 33분 교체 출전한 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아를 헹가래하고 있다. 오초아는 이경기로 월드컵 6회 출전의 대기록을 달성했다. 2026.6.24 멕시코시티 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 축구대표팀 선수들이 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 체코와 경기를 승리로 마친 후 후반 33분 교체 출전한 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아를 헹가래하고 있다. 오초아는 이경기로 월드컵 6회 출전의 대기록을 달성했다. 2026.6.24 멕시코시티 AP 뉴시스

세줄 요약 멕시코가 체코를 3-0으로 완파하며 한국의 조 4위 탈락 위기를 막았다. 한국은 남아공에 0-1로 져 32강 직행이 무산됐고, 남은 조별리그 결과를 지켜보며 경우의 수를 따져야 하는 처지가 됐다. 멕시코, 체코 3-0 완파로 한국 구출

한국, 남아공 패배로 32강 직행 무산

8년 전 인연이 이번엔 반대로 작용

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8년 전 ‘카잔의 기적’으로 축구에 있어 한국과 ‘형제의 나라’가 된 멕시코가 이번에는 한국을 구했다. 한국이 남아프리카공화국에 패하며 조 4위로 곧장 탈락할 수 있었지만 멕시코가 승리하며 ‘광탈’은 간신히 면했다.멕시코는 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 체코를 상대로 3-0 완승을 거뒀다. 이번 월드컵 공동개최국인 멕시코는 이로써 남아공, 한국, 체코까지 모두 잡아내며 3승 무패로 32강에 진출했다.전반 다소 고전했던 멕시코는 후반전에만 3골을 터뜨리며 자국 팬들을 열광케 했다. 후반 10분 마테오 차베스가 선제골을 넣었고 6분 뒤 훌리안 키뇨네스가 추가골을 터트렸다. 후반 추가시간에는 알바로 피달고의 쐐기골까지 나오며 팬들에게 완벽한 축제를 선사했다.반면 한국은 32강 진출 문턱에서 남아공에 0-1로 패하며 발목을 제대로 잡혔다. 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있었지만 공수 양면에서 총체적 난국에 빠지며 ‘경우의 수’ 지옥에 빠졌다.그나마 다행인 것은 4위를 면했다는 점이다. 만약 한국이 지고, 체코가 이겼다면 한국은 4위로 조별리그를 마치는 상황이 됐다.8년 전 러시아월드컵에서는 한국이 멕시코에 은인이었다. 당시 조별리그 탈락 위기에 놓였던 멕시코는 신태용 감독이 이끄는 한국이 독일을 상대로 후반 추가시간 2골을 연달아 터뜨리며 기적적으로 16강 진출에 성공했다.당시의 기억을 잊지 않고 있는 멕시코인들은 이번 월드컵을 찾은 한국인들에게 남다른 애정을 보여줬다. 같은 조에 속했지만 라이벌보다는 형제처럼 대했고 멕시코가 팽팽한 접전 끝에 한국을 1-0으로 이기면서 더더욱 마음이 관대해졌다.그리고 멕시코는 당시의 은혜를 이번에 갚은 모양새가 됐다. 한국이 자력으로 32강에 진출했다면 불필요한 호의가 될 수 있었으나 남아공에 지는 바람에 귀한 도움이 됐다. 만약 이대로 경우의 수를 뚫고 32강까지 진출하면 멕시코에 받은 은혜의 크기가 훨씬 커질 전망이다.한국은 이제 그 어느 때보다 복잡하고 어려운 경우의 수를 기다려야 한다. 48개국으로 참가국이 늘어난 이번 대회는 조 1, 2위와 12개 조 3위 가운데 상위 8개국이 32강에 진출한다. 이날 카타르를 3-1로 꺾은 보스니아 헤르체고비나가 1승 1무 1패(승점 4)로 한국보다 앞서기 때문에 남은 자리는 7개뿐이다.조별리그 3위들의 최종 순위는 승점, 골득실, 다득점, 페어플레이, FIFA 랭킹 순으로 가린다. 승점은 대체로 비슷한 상황이 예상되는 만큼 골득실과 다득점이 핵심 관건으로 꼽힌다. 현재까지 확정된 조를 기준으로 보면 한국은 승점 3점, 골득실 -1로 경쟁에서 완전히 밀려난 건 아니다. 다만 2골에 불과해 다득점에서 뒤진다는 게 불안 요소다.아직 조별리그 3차전을 치르지 않은 9개 조 가운데 4개국(파라과이·스웨덴·알제리·크로아티아)이 이미 승점 3점을 얻었다. 이들이 최종전에서 비겨 승점을 추가하면 남은 자리는 3개로 줄어든다. 돌풍을 일으키며 2경기 무승부(승점 2)를 기록한 카보베르데 역시 남은 경기에서 비기거나 이기면 한국보다 앞서게 된다. 다행인 것은 4개국만 제치면 되는 상황에서 일단 C조 3위 스코틀랜드(승점 3·골득실 -3)는 앞섰다는 점이다.