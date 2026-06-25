홍명보, 월드컵 본선 무대서 1승1무4패…특혜 의혹 속 초라한 성적

세줄 요약 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 남아공전 패배로 월드컵 본선 6경기 성적 1승1무4패를 남겼다. 감독 선임 과정의 절차 논란과 스리백 전술 실패 비판까지 겹치며, 2014년 브라질월드컵에 이어 또다시 지도력에 큰 상처를 입었다. 남아공전 패배로 본선 1승1무4패 기록

감독 선임 절차 논란과 특혜 의혹 확산

스리백 전환에도 전술 실패 비판

이미지 확대 머리 움켜쥐는 홍명보 감독 머리 움켜쥐는 홍명보 감독

(몬테레이=연합뉴스) 류영석 기자 = 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기.

홍명보 감독이 경기 중간 머리를 움켜쥐고 있다. 2026.6.25

ondol@yna.co.kr

(끝)





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(몬테레이=연합뉴스) 류영석 기자 = 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기.

홍명보 감독이 경기 중간 머리를 움켜쥐고 있다. 2026.6.25

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홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국과의 3차전에서 졸전 끝에 0-1로 패하면서 홍 감독의 지도력에도 깊은 상처가 남게 됐다.체코와의 1차전에서 2-1로 역전승을 따내며 기세를 올렸지만 멕시코와의 2차전, 남아공과의 3차전에서 보여준 경기력은 기대 이하였기 때문이다.홍 감독은 2002년 한일월드컵 당시 주장을 맡으며 4강 신화의 현장에 있었다. 한국 축구 역사상 최고의 ‘리베로’이자 2012년 런던올림픽 동메달로 성공 가도를 달렸다.이를 바탕으로 2013년 최강희 감독의 후임으로 2014년 브라질월드컵에 감독으로 나섰지만 국제 축구 무대에서 혹독한 신고식을 치렀다. 홍 감독은 당초 소속팀에서 활약이 좋은 선수를 대표팀에 선발하겠다고 공언했지만 정작 경기력이 좋지 않았던 일부 선수를 중용하면서 원칙을 깨뜨리고 ‘의리 축구’를 한다는 비판을 받았다.여기에 알제리전 패배 당시 상대에 대한 전술적 분석이 이뤄지지 않아 전반에만 3골을 얻어맞는 등 좋은 조 편성을 받아들었다는 평가에도 1무 2패로 좋지 않은 경기력을 선보이며 지도력에 상처를 받았다.이번 역시 비슷했다. 2024년 2월 위르겐 클린스만 전 감독이 경질된 후 대표팀 감독을 선임하는 과정에서 절차적 정당성이 훼손된 채 홍 감독이 임명됐다는 지적이 나왔다. 결국 문화체육관광부는 대한축구협회에 대한 감사까지 벌여 홍 감독 임명 과정에서 정관 위반으로 원천 무효에 해당한다는 지적까지 했다.결국 감독 임명을 둘러싼 잡음이 계속되는 상황에서 홍 감독은 손흥민과 이강인, 김민재 등 빅클럽에서 뛰는 선수가 가장 많다는 이번 대표팀에서도 현대 축구의 흐름과는 동떨어지는 전술을 사용한다는 비판을 받았다.특히 예선전에서 사용하던 포백 전술 대신 2025년 7월부터 플랜 B로 스리백을 가동했다. 그렇지만 결과적으로 당초 플랜 B였던 스리백을 주 전술로 사용하면서 공격력이 증가하기보다 오히려 수비의 문제점만 드러난다는 전문가의 지적이 나왔다.사상 처음으로 국가대표 감독 ‘재수’라는 특혜 지적까지 받으며 월드컵 무대에 나선 홍 감독은 6경기를 치르는 동안 1승1무4패라는 초라한 성적만을 거뒀다.