홍명보호 꺾고 32강 오른 남아공 감독…“우리 전술이 더 좋았다”

세줄 요약 남아프리카공화국이 한국을 1-0으로 꺾고 2026 북중미월드컵 32강에 합류했다. 휴고 브로스 감독은 경기 직후 한국보다 전술적으로 조금 앞섰다고 자평했다. 한국은 비기기만 해도 2위였지만 패해 3위로 밀렸고, 남아공은 첫 토너먼트 진출을 이뤘다. 남아공, 한국 1-0 제압하며 32강 진출

브로스 감독, 전술 우위와 분석력 강조

한국, 3위 마감 후 와일드카드 기대

이미지 확대 선수들 격려하는 휴고 브로스 감독 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 1-0 승리한 휴고 브로스 남아공 감독이 선수들을 격려하고 있다. 과달루페 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 선수들 격려하는 휴고 브로스 감독 24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 1-0 승리한 휴고 브로스 남아공 감독이 선수들을 격려하고 있다. 과달루페 뉴시스

이미지 확대 남아공 골 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 남아공 타펠로 마세코가 골을 넣은 뒤 동료들의 축하를 받고 있다. 과달루페 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 남아공 골 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 남아공 타펠로 마세코가 골을 넣은 뒤 동료들의 축하를 받고 있다. 과달루페 연합뉴스

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홍명보호를 꺾고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 32강에 합류한 남아프리카공화국의 감독이 ‘한국보다 나은 전술’을 승리 요인으로 꼽았다.휴고 브로스 남아공 감독은 25일(한국시간) 한국과의 이번 대회 조별리그 A조 최종전을 1-0 승리로 마친 직후 기자회견에서 “전술적으로 오늘 우리가 한국보다 조금 나았다”고 자평했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 앞선 체코전 2-1 승리로 이날은 남아공에 비기기만 해도 2위를 확정 지을 수 있었으나, 후반 한 골을 내주고 결국 패했다. 3위로 조별리그를 마친 한국은 이제 다른 조의 결과에 따라 ‘와일드카드’로 32강 합류를 기대해야 하는 처지다.반면 남아공은 32강에 오르기 위해 반드시 한국에 이겨야만 하는 절체절명의 상황이었다. 애초 조 최약체로 꼽혔지만, 남아공은 한국의 공격을 중원에서 차단하며 끊임없이 압박했다.브로스 감독은 “오늘 한국은 예상한 대로였다”며 “스피드 있는 팀이고 많이 뛰며 수비 뒤 공간을 찾으려 한다는 걸 알고 있었다”고 말했다. 이어 “좋은 분석관을 두는 것이 항상 중요하다”면서 한국에 대한 전력 분석이 충분히 이뤄졌음을 강조했다.그가 소개한 남아공 전술의 핵심은 두 가지였다. 한국이 공을 가졌을 때는 모든 공간을 막고, 공을 빼앗은 뒤에는 빠른 선수들을 앞세워 공간을 파고드는 것이었다.브로스 감독은 “한국이 공을 가졌을 때 모든 공간을 커버하는 데 성공했다”면서 “반면 우리가 공을 가졌을 때는 위협적이었다. 우리에겐 빠른 선수들이 있었고, 선수들 사이로 패스를 연결할 수 있는 선수도 있었다. 그게 오늘 이긴 이유”라고 설명했다.아울러 그는 “실점 후 한국이 동점을 노리며 절박해졌지만, 우리가 좋은 포지션을 잡아 한국에 정말 위협적인 장면이 거의 없었다”고 말했다.남아공은 이번 승리로 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출에 성공했다. 남아공은 자국에서 열린 2010년 대회에서도 조별리그서 탈락한 아픔이 있다. 브로스 감독은 “이 선수들은 자신들이 좋은 팀임을 모두에게 증명하고 싶어 한다”면서 “최대한 오래 머물고 싶다. 16강 진출은 더욱 역사적인 일이 될 것”이라고 강조했다.남아공은 32강에서 이번 대회 공동 개최국 캐나다와 맞붙는다.