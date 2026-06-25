설영우 측 “욕설·인신공격 선처 없이 강경 대응”

세줄 요약 설영우 에이전트가 SNS를 통해 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 위법 행위에 선처 없이 강경 대응하겠다고 밝혔다. 경기력 비판은 수용하되, 선수와 가족을 향한 악성 댓글은 용납하지 않겠다는 입장이다. 한국 대표팀은 남아공에 0-1로 패해 조별리그 3위가 됐다. 악성 댓글·허위사실 유포에 강경 대응 방침

경기력 비판은 수용, 인신공격은 선 넘은 행위

한국, 남아공에 0-1 패해 조별리그 3위 마감

이미지 확대 오만전 앞두고 인터뷰하는 설영우 북중미 월드컵 3차 예선 오만전을 앞둔 축구 국가대표 설영우가 8일 오후(현지시간) 팀 훈련을 앞두고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2024.9.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오만전 앞두고 인터뷰하는 설영우 북중미 월드컵 3차 예선 오만전을 앞둔 축구 국가대표 설영우가 8일 오후(현지시간) 팀 훈련을 앞두고 취재진과 인터뷰하고 있다. 2024.9.8 연합뉴스

이미지 확대 홍명보호가 남아프리카공화국에 패하며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3위로 내려앉은 가운데, 축구 대표팀 수비수 설영우(즈베즈다)의 에이전트 측이 선 넘는 악성 댓글들에 대해 “선처 없이 강경 대응할 예정”이라고 강조했다. @youngwooseol_official 캡처 닫기 이미지 확대 보기 홍명보호가 남아프리카공화국에 패하며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3위로 내려앉은 가운데, 축구 대표팀 수비수 설영우(즈베즈다)의 에이전트 측이 선 넘는 악성 댓글들에 대해 “선처 없이 강경 대응할 예정”이라고 강조했다. @youngwooseol_official 캡처

이미지 확대 아쉬워하는 설영우 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 설영우가 0-1 경기 종료 후 아쉬워하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아쉬워하는 설영우 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 설영우가 0-1 경기 종료 후 아쉬워하고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

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홍명보호가 남아프리카공화국에 패하며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 3위로 내려앉은 가운데, 축구 대표팀 수비수 설영우(즈베즈다)의 에이전트 측이 선 넘는 악성 댓글들에 대해 “선처 없이 강경 대응할 예정”이라고 강조했다.25일 설영우의 에이전트 측은 소셜미디어(SNS)를 통해 “악의적인 비방, 인신공격, 허위사실 유포 등 위법 행위에 대해 선처 없이 강경 대응할 예정”이라고 밝혔다.에이전트 측은 “경기력에 대한 의견과 평가는 스포츠의 일부이며 건설적인 비판과 다양한 의견은 건강한 스포츠 문화의 중요한 요소”라고 설명했다.이어 “다만 최근 일부 댓글 및 메시지 중에는 욕설, 인신공격, 명예훼손, 허위사실 유포 등 건전한 의견 표현의 범위를 명백히 벗어난 사례들이 확인되고 있다”고 덧붙였다.그러면서 “이러한 행위는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없으며, 선수 개인뿐만 아니라 가족과 주변인들에게도 심각한 피해를 초래할 수 있다”고 강조했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 경기에서 후반 17분 타펠로 마세코에게 실점하며 0-1로 패했다.한국은 전반 유효슈팅 0개에 그치며 상대를 위협하지 못했고, 남아공은 유효슈팅 3개를 때려내며 수문장 김승규와 수비진을 괴롭혔다. 전반은 양 팀 모두 득점 없이 종료됐고, 5만여 만원 관중이 들어찬 스타디움에서는 순간 야유가 쏟아지기까지 했다.이후 남아공은 후반 17분 한국 진영 왼쪽을 빠르게 파고든 체팡 모레미가 반대편으로 깔아준 패스를 마세코가 왼발로 받아둔 뒤 슛으로 연결해 골망을 흔들었다.홍 감독은 실점 후 한국 수비의 중심 김민재(바이에른 뮌헨)를 박진섭(저장)과 교체하고 최전방 오현규를 조규성(미트윌란)과 바꾸며 공격을 강화했지만, 후반 추가 6분의 시간이 지날 때까지 남아공의 골문을 위협하지 못했다.이로써 한국은 이번 대회 조별리그 1승 2패(승점 3)로 마감했다. 2차전 종료까지 조1위를 확정지은 멕시코에 이어 2위를 유지했던 한국은 이날 남아공에 비기기만 해도 자력 32강 진출이 가능했으나, 선수들은 결국 더 어려운 길로 빠졌다.