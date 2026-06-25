‘졸전 끝 패배’ 홍명보 “감독인 내가 책임지겠다”

남아공에 0대1 충격패

자력 32강 진출 실패

홍명보 “김민재 종아리 부상”

이미지 확대 ‘안 풀리네’ 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.6.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘안 풀리네’ 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보며 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.6.25 연합뉴스

세줄 요약 한국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 0대1로 패하며 월드컵 조별예선 3강 자력 진출에 실패했다. 홍명보 감독은 선제 실점 뒤 선수들이 조급해졌다고 설명했고, 경기 결과와 졸전의 책임은 감독인 자신이 지겠다고 밝혔다. 한국은 다른 조 상황을 지켜봐야 한다. 남아공전 0대1 패배, 3강 자력 진출 실패

전반 유효슈팅 0개, 공격 전개 전반적 부진

홍명보 감독, 패배 책임은 자신에게 있다고 언급

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한국 축구대표팀이 남아프리카공화국에 패해 3강 자력 진출에 실패한 가운데 ‘패장’이 된 홍명보 감독이 “감독인 내 책임”이라고 고개를 숙였다.홍 감독은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 A조 남아프리카공화국과의 3차전에서 0대1로 패배한 직후 방송사와의 인터뷰에서 “마지막까지 최선을 다했지만 결과가 아쉬웠다”면서 이같이 밝혔다.홍 감독은 “선제 실점을 당하면서 선수들이 경기를 운영하는데 조급한 부분이 있었다”면서 “선제 실점이 아쉬웠다. 선수들은 최선을 다했다”라고 말했다.김민재가 교체된 것에 대해서는 “종아리 부상이 있었다”라고 설명했다.이어 이날 패배에 대해 “다른 경기 결과를 봐야하겠지만, 내 책임”이라면서 “향후 일정은 어떻게 될 지 모르지만 감독인 내가 패배의 책임을 지겠다”고 말했다.이날 홍 감독은 손흥민을 벤치로 돌리고 오현규를 최전방에 세웠다. 그러나 전반 내내 남아공의 파상공세에 밀리며 이렇다 할 공격을 하지 못했고, ‘유효슈팅 0개’라는 처참한 공격력으로 전반을 마쳤다.이에 후반 들어 황희찬을 빼고 손흥민을 투입하며 공격에 변화를 줬지만, 후반 17분 남아공이 공격을 전개하는 상황에서 왼쪽 측면에서 크로스를 받은 타펠로 마세코가 패널티 박스 안에서 왼발 슈팅으로 한국의 골망을 가르며 선제 실점했다.이후 홍 감독은 오현규 대신 조규성을 투입했지만 경기 판세는 달라지지 않았다. 결국 0대1로 경기는 종료됐고, 한국은 승점 3점으로 멕시코(승점 9점)와 남아공(4점)에 이어 A조 3위로 내려앉았다.총 12개조 3위팀 12개 가운데 8개 팀이 32강에 진출하는데, 한국은 다른 조 상황까지 지켜봐야 한다.