‘유효슈팅 0개’ 충격! 체코·멕시코보다 못한 한국…최악 졸전 끝 전반 0-0 종료

손흥민 벤치 출발 파격 결정에도 부진

남아공이 오히려 위협하며 슈팅 앞서

이미지 확대 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 황희찬에게 작전을 지시하고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 축구대표팀 감독이 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 황희찬에게 작전을 지시하고 있다. 2026.6.25 몬테레이 연합뉴스

세줄 요약 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 남아공전 전반을 0-0으로 마쳤다. 한국은 슈팅 4개를 기록했지만 유효슈팅은 0개에 그쳤고, 남아공은 3개의 유효슈팅으로 더 위협적이었다. 한국, 남아공전 전반 유효슈팅 0개 부진

손흥민 벤치, 오현규 선발 승부수

남아공 역습과 선방 속 0-0 종료

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홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 전반을 득점 없이 마쳤다.한국은 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 최종전 남아프리카공화국과의 경기에서 유효슈팅 0개에 그치며 상대 골문을 열지 못했다. 오히려 남아공이 유효슈팅을 3개 기록하며 위협적인 모습을 보여줬다.이날 홍 감독은 대표팀의 핵심 전력인 손흥민을 벤치에 두는 초강수를 뒀다. 1, 2차전에서 득점을 내지 못한 손흥민 대신 오현규를 먼저 투입하는 승부수를 띄웠다. 홍 감독은 “상대의 체력적인 면을 보면서 후반에 나가는 게 팀이나 본인을 위해서 좋다고 판단했다”며 손흥민 기용 방안에 대한 생각을 밝혔다.경기 초반 한국이 적극적으로 전방 압박을 펼치며 기선 제압에 나섰지만 남아공의 골문은 열리지 않았다. 세트피스 상황에서 김민재가 슛을 날렸지만 골 포스트에 맞으면서 아쉽게 빗나갔다. 전반 8분에는 혼전 상황에서 시도한 이강인의 슛이 골대 옆으로 빠져나갔다.전열을 가다듬은 남아공은 오히려 한국을 여러 차례 위협했다. 빠른 역습 전개로 한국 수비진을 당황하게 하는 장면이 나왔다. 특히 30분 김승규와 연속으로 1대1 상황을 만들며 득점에 가까이 다가서기도 했다. 상대가 뻔한 공격을 했고, 김승규의 선방이 아니었다면 실점할 뻔했다.이후 한국은 이렇다 할 득점 기회 없이 전반을 마쳤다. 슈팅 4개를 시도했지만 유효슈팅은 없었다. 남아공은 슈팅 9개를 시도해 3개의 유효슈팅을 기록했다.앞서 남아공은 멕시코, 체코와 치른 1, 2차전에서 전반 이른 시간에 실점하며 어려운 경기를 펼쳤다. 그러나 한국을 상대로는 이른 실점 방어에 성공하며 앞선 경기와는 다른 모습을 보여줬다.