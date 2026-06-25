[속보] 손흥민 벤치…남아공전 오현규 원톱, 이강인·황희찬 2선

세줄 요약 한국 축구대표팀이 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 최종전을 앞두고 손흥민을 선발에서 제외했다. 오현규가 원톱, 이강인과 황희찬이 2선에 서고 김민재가 주장 완장을 찼으며, 한국은 무승부만 거둬도 32강 진출을 확정한다. 손흥민 벤치, 남아공전 선발 제외

오현규 원톱, 이강인·황희찬 2선 배치

무승부만 거둬도 32강 진출 확정

이미지 확대 손흥민 ‘32강으로 가자’ 축구 국가대표팀 손흥민이 23일(현지 시간) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스에 위치한 훈련장 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련 중 한 곳을 가리키고 있다. 2026.06.24. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민 ‘32강으로 가자’ 축구 국가대표팀 손흥민이 23일(현지 시간) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스에 위치한 훈련장 에스타디오 우니베르시타리오에서 훈련 중 한 곳을 가리키고 있다. 2026.06.24. 뉴시스

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홍명보 감독이 남아프리카공화국과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 주장 손흥민을 선발 명단에서 제외하는 변화를 택했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일 오전 10시(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아공과의 조별리그 3차전을 앞두고 선발 명단을 발표했다.한국은 3-4-2-1 포메이션을 가동한다.최전방에는 오현규가 나서고, 2선에는 황희찬과 이강인이 배치됐다. 중원은 황인범과 백승호가 맡고, 좌우 윙백에는 설영우와 이태석이 선다. 스리백은 이기혁, 김민재, 이한범이 구축하며 골키퍼는 김승규가 출전한다.가장 눈에 띄는 변화는 손흥민의 선발 제외다. 손흥민은 벤치에서 경기를 시작하며, 김민재가 주장 완장을 찬다.손흥민이 월드컵 본선에서 선발 명단에서 제외된 것은 2014년 브라질 월드컵부터 월드컵 무대를 밟은 이후 이번이 처음이다.반면 오현규는 월드컵 본선에서 처음으로 선발 출전한다. 그는 앞선 체코와의 조별리그 1차전에서 득점포를 가동하며 좋은 컨디션을 보여준 바 있다.멕시코전 선발 명단과 비교하면 손흥민, 이재성, 김문환이 빠지고 오현규, 황희찬, 이태석이 새롭게 선발로 나선다.한국은 이날 무승부만 거둬도 자력으로 32강 토너먼트 진출을 확정한다.