JTBC 중계권료 안 내서 월드컵 못 본다고? 논란 일파만파에 “중단 없이 중계”

비상사태 후 FIFA 중계권료 미지급 논란

입장문 통해 부인…대한축구협회도 나서

이미지 확대 홍명보 축구대표팀 감독이 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 남아프리카공화국과의 경기를 하루 앞둔 24일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 2026.6.24 몬테레이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 축구대표팀 감독이 2026 북중미월드컵 조별리그 최종전 남아프리카공화국과의 경기를 하루 앞둔 24일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 2026.6.24 몬테레이 연합뉴스

이미지 확대 홍정도 중앙그룹 부회장이 23일 서울 서초구 서울회생법원에서 열린 중앙그룹 계열사 기업회생신청 대표자 심문을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.6.23 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍정도 중앙그룹 부회장이 23일 서울 서초구 서울회생법원에서 열린 중앙그룹 계열사 기업회생신청 대표자 심문을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.6.23 연합뉴스

세줄 요약 JTBC가 중계권료 미납으로 월드컵 중계가 끊길 수 있다는 우려에 대해 결승전까지 정상 중계하겠다고 밝혔다. 대한축구협회도 FIFA로부터 모든 경기를 한국에서 문제없이 볼 수 있다는 답을 받았다고 전했다. 중계권료 미납 논란 속 JTBC 정상 중계 입장

대한축구협회, FIFA 확인으로 중계 가능 공지

일본 보도발 혼선 확산, 세부 협상은 비공개

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무리한 경영으로 비상사태에 빠진 JTBC가 2026 북중미월드컵 중계권료 미납으로 대회 도중 중계권을 잃을 수 있다는 우려에 대해 차질 없이 중계한다는 입장을 밝혔다. 대한축구협회도 국제축구연맹(FIFA)로부터 중계를 끝까지 할 수 있다는 답변을 들었다고 전했다.JTBC는 24일 짧은 입장문을 통해 “현재 대회가 진행 중인 2026 FIFA 북중미 월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다”며 “대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정이니 잘못된 정보로 인한 착오는 없기 바란다”고 밝혔다.전날 일본 TBS 뉴스는 ‘한국에서 월드컵 중계를 볼 수 없게 될 가능성’이라는 제목의 기사에서 “한국 방송국이 FIFA에 방송 중계권 일부를 지불하지 않은 사실이 밝혀졌다”면서 “한국에서는 이후 TV 중계가 더 이상 제공되지 않을 위험이 있다”고 전했다. 결제가 이뤄지지 않으면 오는 29일부터 중계가 중단될 수 있다는 내용도 덧붙였다.JTBC는 최근의 사태로 일부 프로그램 제작을 중단하는 등 구조조정에 나섰다. 일단 중단된 프로그램 대신 월드컵 재방송으로 방송을 채운다는 계획이지만 월드컵 종료가 한 달도 채 남지 않아 대안 마련이 시급한 상황이다.사상 초유의 사태에 대한축구협회까지 나섰다. 협회는 이날 월드컵 현장 취재진에 “정몽규 회장이 FIFA 마티아스 그라프스트롬 사무총장과 통화해 상황을 직접 점검했고 월드컵을 문제없이 즐길 수 있도록 FIFA의 협조를 요청했다”면서 “그 결과 FIFA로부터 모든 경기를 한국 내 중계권사가 이상 없이 예정대로 중계할 수 있다는 답을 수신했다”고 공지했다.업계에 따르면 FIFA와 JTBC가 협의를 통해 이번 월드컵에 한해 결승전까지 중계를 지속하기로 정리한 것으로 전해졌다. 다만 JTBC가 어떻게 세부적으로 협상했는지, 중계권료 인하나 지급 유예 등에 합의한 것인지는 확인되지 않았다.