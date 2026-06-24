‘1000억 광고’ 아디다스… ‘7700만회 클릭’ 나이키

달아오른 월드컵 마케팅 전쟁

세줄 요약 2026 북중미월드컵을 앞두고 아디다스와 나이키가 스타 총출동 광고로 맞붙었다. 나이키는 음바페, 호날두, 리사 등을 내세웠고, 아디다스는 메시와 베컴, 지단까지 동원했다. 유튜브 조회수는 나이키가 크게 앞선다. 월드컵 앞두고 아디다스·나이키 광고전 격화

나이키, 음바페·호날두·리사 동원한 대형 캠페인

아디다스, 메시·베컴·지단 앞세워 맞대응

2026-06-24 B7면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵이 흥행 열기를 이어가는 상황에서 스포츠용품 업체인 아디다스와 나이키의 뜨거운 마케팅 전쟁이 펼쳐지고 있다고 BBC가 최근 보도했다.●블랙핑크 리사도 모델로 띄운 나이키나이키는 월드컵을 앞두고 킬리안 음바페(프랑스)를 비롯해 엘링 홀란(노르웨이), 크리스티아누 호날두(포르투갈) 등 축구 스타는 물론 르브론 제임스(농구)와 세리나 윌리엄스(테니스) 등 다른 종목 스타가 포함된 ‘립 더 스크립트(각본을 찢어라)’ 광고를 공개했다. K팝을 대표하는 스타 중 한 명인 블랙핑크의 리사도 이 광고에 참여했다.●블록버스터급 광고로 맞선 아디다스이에 맞서는 아디다스는 리오넬 메시(아르헨티나), 라민 야말(스페인), 주드 벨링엄(잉글랜드)에 지네딘 지단(프랑스), 데이비드 베컴(잉글랜드) 등 레전드 은퇴 스타까지 포함한 ‘백야드 레전드’ 광고로 맞서고 있다.두 광고는 단순한 제품 홍보가 아닌 블록버스터 영화를 떠올리게 만들어 제작비만도 엄청난 규모인 것으로 알려졌다. 실제로 아디다스는 이번 광고 제작에 5000만 파운드(약 1017억원)를 투입한 것으로 전해졌다.다만 대회 초반 온라인에서 승자는 나이키가 앞선다는 평가가 나온다. 유튜브에서 나이키 광고 조회수는 23일 현재 7700만회가 넘는 반면 아디다스는 760만회를 기록하고 있다.●아디다스 14·나이키 12국 유니폼 후원두 회사는 광고 외에도 유니폼 경쟁도 치열하게 펼치고 있다. 이번 대회 출전한 48개국 중 아디다스는 14개국, 나이키는 12개국 유니폼을 후원하고 있다. 여기에 푸마도 11개국을 지원해 새로운 도전자로 등장했다.