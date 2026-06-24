과달라하라 못잖은 몬테레이 열기… 록스타 밴드 공연에 12만 인파 환호 [박성국 기자의 Vamos! 월드컵]

세줄 요약 멕시코 몬테레이 푼디도라 공원 팬 페스트 존에 12만 명이 몰려 이매진 드래곤스 무료 공연을 즐겼다. 새벽부터 줄 선 관중과 각국 응원단이 어우러져 월드컵 축제 분위기를 만들었고, 주정부는 안전사고 없이 행사가 끝났다고 밝혔다. 몬테레이 팬 페스트 존에 12만 명 운집

이매진 드래곤스 무료 공연에 새벽 대기

각국 응원단 어우러진 월드컵 축제 열기

이미지 확대 인기 록밴드 ‘이매진 드래곤스’의 무료 공연이 열린 21일(현지시간) 멕시코 누에보레온주 몬테레이의 푼디도라 공원에 12만명의 인파가 모여 공연을 즐기고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 인기 록밴드 ‘이매진 드래곤스’의 무료 공연이 열린 21일(현지시간) 멕시코 누에보레온주 몬테레이의 푼디도라 공원에 12만명의 인파가 모여 공연을 즐기고 있다.

2026-06-24 B6면

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멕시코 과달라하라에서 2주 동안 ‘준 연예인병’에 걸린 뒤 21일(현지시간) 비행기로 1시간 30분을 날아 도착한 북동부 산업 도시 몬테레이. 어딜 가나 “꼬레아!” “안녕하세요~”라는 말과 함께 사진 촬영 요청이 들어왔던 과달라하라와 달리 몬테레이는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개최 도시가 맞나 싶을 정도로 차분한 인상이었다.이곳에서 일주일을 버틸 생필품을 사기 위해 들른 대형마트에서는 입구 보안직원이 “곤니치와!”라는 인사부터 건넸다. 전날 일본 대표팀이 이곳에서 튀니지와 조별리그 경기를 치른 탓에 그가 만난 아시아인은 모두 일본인이었기 때문이다.과달라하라에서는 홈팀 멕시코와 한국의 경기가 열렸지만, 몬테레이에서는 ‘제3국’ 간 경기만 일부 배정되면서 축제의 열기가 덜하다는 느낌을 받았다. 하지만 숙소 인근 푼디도라 공원을 찾으면서 이는 섣부른 판단이었음을 깨달았다.FIFA 공식 ‘팬 페스트 존’이 있는 푼디도라 공원은 이번 월드컵을 기념해 열리고 있는 공연 중 대미를 장식할 ‘메가 이벤트’를 기다리는 현지 주민들로 인산인해를 이뤘다. 공원 입구부터 도로를 따라 약 1㎞ 거리에 입장 대기 줄이 형성됐고, 오후 8시에 시작하는 공연의 ‘명당’을 선점하기 위해 새벽 5시부터 줄을 선 10대들도 있었다.이들이 체감기온 40도가 넘는 찜통더위 속에도 공원에 모여 장사진을 이룬 목적은 단 하나, 세계적인 록 밴드 ‘이매진 드래곤스’의 무료 공연을 보기 위함이었다. 물론 현장을 찾은 현지 주민들은 약속이나 한 듯 초록색 대표팀 유니폼을 입고 “비바 메히꼬”(멕시코 만세)를 연호했다.오후 8시 15분 본공연이 시작된 공원은 또 하나의 ‘월드컵’이었다. 아직 도시를 떠나지 않은 ‘울트라 니폰’과 막 도시에 도착한 ‘붉은악마’를 비롯해 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아 등 다양한 응원단이 함께 어우러져 세계인의 축제를 즐겼다.파이어 인 디즈 힐스로 포문을 연 이매진 드래곤스는 80분을 휴식 없이 달렸다. 국내에서도 큰 사랑을 받은 ‘썬더’와 ‘빌리버’를 부를 때에는 공원 전체가 열광의 도가니로 끓어올랐다.몬테레이가 속한 누에보레온 주정부에 따르면 이날 행사는 팬 페스트 존이라는 제한된 공간에 12만 명의 인파가 몰렸음에도, 단 한 건의 안전사고도 없이 마무리됐다.