차범근 작심 발언 “손흥민 최전방 잘했다…경기력 어디 가겠나”

FIFA와 인터뷰서 대표팀 관련 입장 밝혀

손흥민과 같은 나이에 1986 월드컵 출전

“상대에 압박 주며 다른 선수 공간 창출”

“어떤 경기 하는지 중요…8강까지 희망”

이미지 확대 차범근 전 감독이 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 한국과 체코의 조별리그 1차전 경기를 지켜보고 있다. 2026. 6. 12 사포판 박진업 기자 닫기 이미지 확대 보기 차범근 전 감독이 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 한국과 체코의 조별리그 1차전 경기를 지켜보고 있다. 2026. 6. 12 사포판 박진업 기자

이미지 확대 축구대표팀 주장 손흥민(가운데)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 상대 수비를 상대하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 축구대표팀 주장 손흥민(가운데)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 상대 수비를 상대하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스

세줄 요약 차범근 전 감독이 FIFA 인터뷰에서 손흥민의 경기력 저하 논란에 선을 그었다. 그는 손흥민이 여전히 상대 수비에 부담을 주는 선수라며, 전방 배치도 팀 전술상 의미가 있었다고 봤다. 한국 대표팀의 8강 가능성도 언급했다. 차범근, 손흥민 경기력 저하 논란 일축

전방 기용도 팀 전술상 의미 있었다는 평가

한국 대표팀 8강 가능성까지 기대 표명

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한국 축구의 전설 차범근 전 국가대표팀 감독이 손흥민을 향한 변함없는 신뢰를 드러냈다.차 전 감독은 지난 21일 공개된 국제축구연맹(FIFA)과의 인터뷰에서 2026 북중미월드컵에 나선 한국 대표팀을 평가하며 손흥민에 대해 여전히 상대 수비에 위협이 되는 선수라고 평가했다. 최근 손흥민의 경기력과 활용법을 둘러싼 논란이 이어지는 상황에서 나온 발언이라 더욱 눈길을 끈다.현역 시절 최고의 스트라이커였던 차 전 감독은 지금의 손흥민과 같은 나이인 만 33세에 1986 멕시코월드컵에 출전했다. 당시에 대해 그는 “1986년에 월드컵에 출전하게 됐는데 몸 상태가 영 좋지 않았다”면서 “(오른쪽 발목 뒷부분) 힘줄이 이렇게 지나가야 하는데 독일에서 브레멘 원정을 뛰다가 뽕(축구화 스터드)에 찍혔다. 수술해야 하는데 그러면 월드컵을 못 나가니까 결정할 수가 없었다”고 떠올렸다.수술대에 오르면 고의로 빠지는 것처럼 비칠까 봐 아픈 상태로 참가했지만 한국은 결국 1무 2패로 대회를 마쳤다. 차 전 감독은 “그게 저한테는 아쉽다”면서도 “월드컵이라는 무대를 후배들 덕분에 경험하게 돼서 진짜 고맙게 생각하고 도움이 되려고 애를 많이 썼다. 아주 좋은 추억”이라고 말했다.차 전 감독 시절과 달리 지금의 대표팀은 대부분의 선수가 해외 리그에서 뛰고 있고 훨씬 좋은 기량을 갖춘 상태다. 손흥민 역시 일찌감치 해외 무대를 두드렸고 차 전 감독보다 훨씬 어린 나이에 월드컵 무대를 밟아 한국 국가대표 역대 최다인 3골을 기록 중이다. 1골만 더 넣으면 손흥민이 공동 선두인 안정환, 박지성을 넘어 최다골의 주인공이 된다.다만 손흥민은 체코와의 조별리그 1차전, 멕시코와의 2차전에서 모두 최전방 공격수로 출전했으나 득점이 없었다. 상대 수비를 뒤흔드는 플레이로 헌신했지만 골로 이어지지 않으면서 아쉬움을 남겼다.손흥민의 기량저하, 홍명보 감독의 전술 문제 등 다양한 의견이 나오지만 차 전 감독의 시선은 달랐다. 그는 손흥민이 여전히 상대 수비진에 부담을 주는 선수라고 평가하며 경험과 존재감의 가치를 높게 봤다.차 전 감독은 “손흥민의 경기력이 저하됐다거나 그런 것은 아니다”라며 “손흥민이 가지고 있던 게 하루아침에 어디로 가는 건 아니다”라고 강조했다. 그는 “아무래도 손흥민은 전방보다는 양쪽 측면이 훨씬 더 활동하기가 좋다”면서도 “그런데 전략적으로 손흥민을 전방에 세웠고 그렇게 해서 체코전에서 두 골을 만들어냈으면 그거는 선수가 팀을 위해서 상당히 잘했다는 생각이 든다”고 짚었다. 손흥민이 전방에 나섬으로써 상대에게 부담을 줬고 이로 인해 다른 선수들에게 공간이 생겼다는 분석이다.한국은 남아프리카공화국과 3차전에서 비기기만 해도 32강에 진출할 수 있다. 그러나 단판 승부인 32강에서 떨어지면 이전 월드컵의 조별리그에서 탈락한 것과 별반 다를 바 없다. 최소 16강 이상 진출에 대한 기대가 나오는 이유다.차 전 감독은 “더 높이 가려면 지금처럼 좋은 경기력을 보여줄 수 있다는 신뢰가 선수들한테 자꾸 쌓여야 한다”면서 “이제는 월드컵에서 뛰는 게 자연스럽고, 가지고 있는 기량을 충분하게 보여주는 게 팀의 경기력으로 나타난다. 이런 경기력이 계속 쌓이면 선수들이 자신감을 얻는다”고 분석했다.이어 후배들을 향해 “지금 아주 좋은 경기력을 보여주고 있는데 선수들이 어떤 경기를 하는지에 따라서 다음 세대, 또 그다음 세대에게 더 좋은 거름이 될 수 있다”면서 “우리 선수들이 8강까지도 갈 수 있는 실력이나 선수 구성이 충분히 된다고 생각한다. 32강, 16강을 넘어서 8강까지 가기를 희망한다”는 말을 남겼다.