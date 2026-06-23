‘축구의 신’ 메시, 월드컵 통산 최다득점 반열…28경기 2484분 출전으로 월드컵 역사상 최다출전 시간도 경신

세줄 요약 리오넬 메시가 북중미월드컵 오스트리아전에서 멀티골을 기록해 통산 18골로 역대 최다득점 단독 1위에 올랐다. 알제리전 해트트릭에 이어 2경기 연속 득점하며 존재감을 드러냈고, 월드컵 28경기 2484분 출전으로 최다출전 시간 기록도 경신했다. 오스트리아전 멀티골로 팀 승리 견인

월드컵 통산 18골, 최다득점 단독 1위

28경기 2484분 출전, 최다출전 시간 경신

이미지 확대 리오넬 메시.AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 메시.AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 알제리와의 경기에서 해트트릭을 기록한 ‘축구의 신’ 리오넬 메시(아르헨티나)가 2차전 오스트리아와의 경기에서도 두 골을 몰아넣으며 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 넘어 통산 월드컵 득점 단독 1위로 올라섰다.메시는 23일(한국시간) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 북중미월드컵 조별리그 오스트리아와의 경기에서 전반 38분과 후반 추가시간 멀티 골을 작렬하며 팀의 2-0 승리에 기여했다.조별리그 1차전 알제리전(3-0 승) 해트트릭을 기록하며 월드컵 통산 24개 공격 포인트(16득점-8도움)를 쌓아 ‘축구 황제’ 펠레(브라질·21개)의 월드컵 역대 최다 공격포인트 기록을 갈아치운 메시는 이날 월드컵 통산 17, 18호 골로 역대 최다 득점 단독 1위 타이틀까지 거머쥐었다. 이와 함께 그는 월드컵 무대에서만 6경기 연속 득점과 함께 자신이 보유한 대회 최다 출전 기록도 28경기로 늘렸다.대기록을 달성하기까지 과정은 순탄치 않았다. 전반 9분 동료인 라우타로 마르티네스가 페널티킥을 얻어내며 득점 기회를 잡았지만 공이 오른쪽 골대를 벗어나며 아쉬움을 삼킨 것.하지만 메시는 좌절하지 않고 전반 38분 티아고 알마다가 왼쪽으로 밀어주자 파문도 메디나가 다시 가운데로 연결한 것을 쇄도하던 메시가 그대로 논스톱 슈팅으로 연결하며 선제골을 터뜨렸다. 메시는 이에 만족하지 않고 후반 추가시간 5분 메시의 패스를 받은 훌리안 알바레스의 슛이 골키퍼 선방에 막히자 흘러나온 공을 그대로 밀어넣으며 추가 골을 완성했다.이날 경기 출전으로 메시는 월드컵 무대 28경기 2484분을 뛰면서 월드컵 역사상 가장 긴 시간을 그라운드에서 뛴 선수로 남게 됐다고 기네스북은 소개했다. 자신이 가진 월드컵 역대 최다 경기 출전도 28경기로 늘렸다. 이전 기록은 로타어 마테우스(독일·26경기)였다. 여기에 월드컵 무대에서 통산 18승(5무 5패)을 따내 클로제(17승 3무 4패)의 이 부문 기록도 넘어섰다. 메시는 또 이날 전반 9분 페널티킥을 실축하면서 3개 대회 연속 페널티킥 실수라는 징크스도 남겼다.메시는 18골 중에서 가장 마음에 드는 골이 무엇이냐는 질문에 “지금 당장 월드컵에서 넣은 18골 중 단 하나만을 고를 수 없다”면서 “결과와 팀워크 모두에 만족한다”고 말했다.