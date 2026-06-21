골·골·골·골… 亞 최강 증명한 일본

튀니지 4-0으로 꺾고 32강 확정

이미지 확대 일본 축구대표팀 공격수 우에다 아야세(왼쪽)가 21일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전 튀니지와의 경기에서 두 번째 골을 넣은 후 동료 가마다 다이치와 함께 기뻐하고 있다. 일본은 튀니지를 상대로 4-0 대승을 거뒀다.

과달루페 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 축구대표팀 공격수 우에다 아야세(왼쪽)가 21일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전 튀니지와의 경기에서 두 번째 골을 넣은 후 동료 가마다 다이치와 함께 기뻐하고 있다. 일본은 튀니지를 상대로 4-0 대승을 거뒀다.

과달루페 AP 연합뉴스

세줄 요약 일본 축구대표팀이 튀니지를 4-0으로 꺾고 월드컵 1000번째 경기의 주인공이 됐다. 전반 4분 만의 선제골로 흐름을 잡았고, 우에다 아야세의 멀티골과 이토 준야의 득점이 이어졌다. 일본은 AFC 국가 최초로 월드컵 한 경기 4골을 기록하며 32강 진출도 확정했다. 일본, 튀니지 4-0 완파로 조 2위 유지

월드컵 1000번째 경기서 AFC 첫 4골 기록

우에다 멀티골, 이토 준야 득점 가세

2026-06-22 B6면

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일본 축구대표팀이 일본의 역대 월드컵 1경기 최다인 4골을 터뜨리며 아시아 축구 최강국의 실력을 뽐냈다. 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가가 월드컵에서 4골을 넣은 것은 처음이다.모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 21일(한국시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 튀니지를 4-0으로 꺾었다. 1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼던 일본은 1승 1무 승점 4로 네덜란드(1승 1무 승점 4)에 골득실에서 1골 밀리며 F조 2위에 자리했다. 네덜란드는 이날 스웨덴을 5-1로 꺾었다.이날 일본과 튀니지 맞대결은 1930년 우루과이 대회 개막전(프랑스-멕시코)을 시작으로 96년의 역사를 이어온 월드컵의 역대 1000번째 경기였다. 축구 전체 역사로도 의미가 있는 경기에서 일본은 마치 축구 게임을 하듯 튀니지를 완벽하게 압도하며 축구 역사를 새로 썼다.일본은 전반 4분 만에 첫 골을 터뜨리며 일찌감치 주도권을 잡았다. 나카무라 게이토(스타드 드 랭스)가 골대 근처 왼쪽에서 내준 패스가 가마다 다이치(크리스탈 팰리스 FC)의 뒷발에 맞고 그대로 골로 연결됐다. 일본 월드컵 역사상 최단 시간 득점 기록이다. 전반 31분에는 우에다 아야세(페예노르트 로테르담)가 때린 강슛이 그대로 골망을 가르며 2-0이 됐다. 승기를 잡은 일본은 후반에도 고삐를 늦추지 않았다.후반 24분에는 우에다가 튀니지의 수비진을 한 번에 허무는 패스를 했고 이를 이토 준야(KRC 헹크)가 받아 그대로 골대 오른쪽 구석으로 밀어 넣었다. 후반 38분에는 크로스로 올라온 공을 우에다가 가볍게 머리로 받아 넣으며 4-0 대승을 완성했다.두 골로 승리의 주역이 된 우에다는 “첫 경기를 비겼기 때문에 오늘 승점 3점을 꼭 챙겨야 했는데 공헌할 수 있어서 매우 기쁘다”고 말했다. 모리야스 감독은 “상대가 어떻게 나올지 몰랐지만 우리가 할 일을 철저히 준비하고 대담하게 경기를 펼친 게 훌륭했다”면서 “1000번째 월드컵 경기에서 이겨서 기쁘다”는 소감을 전했다.일본은 이날 승리로 네덜란드와 함께 32강 진출을 확정했다. 반면 튀니지는 이날 패배로 아이티, 튀르키예에 이어 세 번째로 32강 탈락을 확정했다.