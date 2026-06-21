“감동은 계속된다”, 카보베르데 이번엔 우루과이 상대로 승리 도전

22일 오전 7시, 우루과이와 대회 첫승 놓고 대결

강호 ‘스페인’ 상대로 0-0 저력 보여준 카보베르데

부비스타 감독 “끈기 있게 싸우는 게 우리 정체성”

이미지 확대 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미가든스 마이애미 스타디움에서 열릴 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 경기를 하루 앞두고 팀 훈련장을 방문해 엄지손가락을 치켜들며 웃고 있다. 마이애미가든스 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 21일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미가든스 마이애미 스타디움에서 열릴 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와의 경기를 하루 앞두고 팀 훈련장을 방문해 엄지손가락을 치켜들며 웃고 있다. 마이애미가든스 AP 연합뉴스

세줄 요약 사상 첫 월드컵 본선에 나선 카보베르데가 스페인과 0-0으로 비기며 화제를 모았다. 부비스타 감독은 우루과이전에서 더 공격적으로 나서겠다고 밝혔고, 선수단은 조별리그 통과를 목표로 대회 첫 승에 도전했다. 스페인전 0-0 무승부로 이변 연출

우루과이전 앞두고 공격 전환 예고

조별리그 통과 위한 첫 승 도전

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“우리 같은 나라가 세계 최고의 팀들과 경쟁할 수 있다는 건 아프리카의 어떤 아이라도 꿈을 꿀 수 있다는 것을 뜻한다”사상 첫 월드컵 본선 무대에서 강팀 스페인을 상대로 0-0 무승부를 거둬 화제를 모은 아프리카 섬나라 카보베르데가 또 한 번의 도전에 나선다.카보베르데의 부비스타 감독은 21일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 H조 2차전 우루과이와 경기를 하루 앞두고 열린 기자회견에서 “용기, 단결 그리고 무언가를 위해 치열하게 싸우는 카보베르데 국민들의 정체성을 보여주려고 노력해 왔으며, 이젠 불가능에 도전하고자 한다”고 밝혔다.FIFA 랭킹 67위인 카보베르데는 지난 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 H조 1차전에서 골키퍼 보지냐(GD 차베스)의 ‘눈부신 선방쇼’로 FIFA 랭킹 2위이자 강력 우승 후보인 스페인의 맹공을 모두 막아내며 0-0 무승부를 거뒀다.부비스타 감독은 스페인전 무승부에 대해 “어려운 상황에서도 끈기 있게 싸우는 우리의 정체성을 증명했다”며 “남은 우루과이, 사우디아라비아와의 경기에서는 수비에 치중했던 1차전과 달리 더 공격적으로 나설 것”이라고 전술 변화를 예고했다.이어 “우루과이가 얼마나 강한지 잘 알고 있지만, 우리의 준비 과정과 선수들을 믿는다. 다음 라운드 진출이라는 목표를 달성하기 위해 가능한 모든 걸 다할 예정”이라고 포부를 밝혔다.조별리그 통과를 목표로 뛰는 카보베르데는 오는 22일 오전 7시 미국 플로리다주 마이애미가든스 마이애미 스타디움에서 남미의 전통 강호 우루과이와 맞붙는다. 아직 이번 대회에서 승리가 없는 두 팀은 대회 첫 승을 놓고 경쟁할 예정이다.