일본, ‘아시아 최강’ 증명했다…튀니지 4-0으로 격파 ‘日 최다 득점’

세줄 요약 일본이 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 튀니지를 4-0으로 꺾고 아시아 팀 사상 한 경기 최다 득점 기록을 세웠다. 우에다 아야세가 2골 1도움으로 공격을 이끌었고, 일본은 1승 1무로 조 2위를 지켰다. 일본, 튀니지 4-0 완파로 아시아 최다 득점 기록

우에다 아야세 2골 1도움, 공격 주도

1승 1무로 조 2위, 죽음의 조 경쟁력 입증

이미지 확대 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 일본이 튀니지를 4-0으로 대파했다. 이날 2골 1도움을 기록한 우에다 아야세(18번)가 네번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.5.21. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 일본이 튀니지를 4-0으로 대파했다. 이날 2골 1도움을 기록한 우에다 아야세(18번)가 네번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.5.21. AP 연합뉴스

이미지 확대 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 일본이 튀니지를 4-0으로 대파했다. 이날 2골 1도움을 기록한 우에다 아야세(18번)가 네번째 골을 넣자 동료 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.5.21. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 일본이 튀니지를 4-0으로 대파했다. 이날 2골 1도움을 기록한 우에다 아야세(18번)가 네번째 골을 넣자 동료 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.5.21. AP 연합뉴스

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일본이 2026 북중미 월드컵에서 튀니지를 4-0으로 완파하며 역대 아시아 팀 사상 한 경기 최다 득점 기록을 세웠다.모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구대표팀은 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 우에다 아야세의 2골 1도움에 힘입어 튀니지를 4-0으로 격파했다.4-0 승리는 월드컵에 진출한 아시아 팀 중에서 한 경기 최다 득점 기록이다.이날 경기는 또 1930년 1회 우루과이 대회 개막전에서 프랑스와 멕시코가 맞붙은 이래 역대 1000번째 경기였다.일본은 이 경기를 통해 네덜란드와 스웨덴, 튀니지 등 강팀이 모인 ‘죽음의 조’에서 우위를 점할 수 있게 됐다.1차전에서 네덜란드와 2-2로 비겼던 일본은 1승 1무로 승점 4를 기록, 앞서 스웨덴을 5-1로 꺾은 네덜란드(승점 4)에 다득점에서 밀려 이어 조 2위에 자리했다.또 개막 직후 6경기 무패 행진을 이어가다 6연패 늪에 빠져 있던 아시아축구연맹(AFC) 가맹국의 연패 사슬을 끊고 아시아 축구의 자존심을 지켰다.1차전 패배(스웨덴에 1-5 패) 이후 사브리 라무시 감독을 경질하고 에르베 르나르 감독을 선임해 분위기가 어수선한 튀니지를 상대로 일본은 일찍부터 주도권을 잡았다.전반 4분 만에 일본의 월드컵 역사상 최단 시간 득점 기록을 세운 골이 터졌다. 나카무라 게이토가 페널티지역 왼쪽 측면을 파고들어 내준 컷백이 가마다 다이치의 뒷발에 맞고 그대로 굴러 들어갔다.전반 31분에는 우에다가 추가 골을 터뜨리며 일본은 튀니지와 간격을 더욱 벌렸다.두 골의 여유를 안고 맞이한 후반전에도 24분 우에다가 튀니지의 수비 라인을 무너뜨리는 패스를 했고, 이를 이토 준야가 건네받아 골대 오른쪽 구석으로 밀어 넣었다.후반 38분에는 우에다가 멀티 골을 완성하며 튀니지의 추격 의지를 완전히 꺾었다.