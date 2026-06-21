“입 가리고 말했으니 나가!”...파라과이 알미론, ‘월드컵 新 규정 퇴장 1호’

FIFA “혐오성 발언 막고자 도입”

‘비니시우스 룰’ 신설 후 첫 적용

이미지 확대 파라과이 미드필더 미구엘 알미론이 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 조별리그 D조 2차전 튀르키예와의 경기에서 입을 가리고 상대 선수에게 발언하는 행위로 레드카드를 받고 아쉬워하고 있다. 샌프란시스코 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 파라과이 미드필더 미구엘 알미론이 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 조별리그 D조 2차전 튀르키예와의 경기에서 입을 가리고 상대 선수에게 발언하는 행위로 레드카드를 받고 아쉬워하고 있다. 샌프란시스코 AFP 연합뉴스

세줄 요약 파라과이 미드필더 미구엘 알미론이 튀르키예와의 월드컵 조별리그 경기에서 입을 가리고 상대와 언쟁하다 퇴장당했다. FIFA가 이번 대회부터 차별·모욕 발언을 숨기는 행위를 막기 위해 즉시 퇴장 규정을 적용한 첫 사례다. 알미론, 입 가린 발언으로 첫 퇴장

FIFA, 차별·모욕 차단 새 규정 적용

파라과이, 수적 열세 속 1-0 승리

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 상대 팀과 대치 중 입을 가리고 이야기해 퇴장당하는 첫 사례가 나왔다.파라과이 미드필더 미구엘 알미론(애틀랜타 유나이티드 FC)은 지난 20일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 열린 대회 조별리그 D조 2차전 튀르키예와의 경기에서 입을 가리고 상대 선수와 언쟁해 경기장을 떠나야 했다.파라과이가 1-0으로 앞선 전반 추가시간 3분, 파라과이 공격수 이시드로 피타(레드불 브라간치누)가 태클을 하다 오히려 본인이 상대 선수에게 발을 밟혔다고 주심에게 주장했다. 이를 본 양 팀 선수들은 몸싸움을 벌였는데, 이 과정에서 알미론은 튀르키예 메르트 뮐뒤르(페네르바체 SK)에게 발언할 때 손으로 입을 가렸다. 뮐뒤르는 주심에게 알미론의 행위를 항의했고, 주심은 비디오 판독(VAR) 끝에 알미론에게 레드카드를 내밀었다.FIFA는 이번 대회부터 상대 선수와 대치 중 입을 가리고 이야기하는 선수를 즉시 퇴장시키기로 결정했다. 지난 2월 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 경기에서 잔루카 프레스티아니(벤피카)가 유니폼으로 입을 가린 채 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)에게 동성애 혐오 발언을 해 생긴 규정으로, ‘비니시우스 룰’이라 불린다.국제축구평의회(IFAB)는 지난 4월 “발언 내용 확인이 어려운 상황을 악용해 차별과 모욕을 숨기는 행위를 차단하겠다”며 신설 규정 도입을 전격 승인했다.이날 경기에서 퇴장 조치로 수적 열세에 놓인 파라과이는 경기 시작 직후 넣은 골을 지켜내려 수비에 총력을 다하며 끝내 1-0으로 승리했다.