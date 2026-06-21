“슈팅이 X인데” 멕시코전 부진 설영우 과거 영상 화제…왼쪽 기용이 문제?

멕시코전서 전반 41분 득점 기회 날려

박주영 과거 훈계에 “이런 얘기 안 돼”

이을용 “자기 모습 못 보여준다” 평가

카스트로프 미출전에 아쉽다는 지적도

이미지 확대 설영우가 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 전반 41분 득점 기회를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 설영우가 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 전반 41분 득점 기회를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스

이미지 확대 설영우가 2023년 10월 올라온 울산 HD 유튜브 영상에서 박주영의 지적에 대해 반박하는 모습. 2023.10.2 울산 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 설영우가 2023년 10월 올라온 울산 HD 유튜브 영상에서 박주영의 지적에 대해 반박하는 모습. 2023.10.2 울산 유튜브 캡처

세줄 요약 설영우가 멕시코전에서 왼쪽 윙백으로 출전했지만 결정적 슈팅을 놓치며 존재감을 보이지 못했다. 이후 과거 박주영이 슈팅과 크로스를 강하게 지적한 울산 영상이 재조명됐고, 누리꾼들은 왼쪽 기용과 전술 선택에 아쉬움을 드러냈다. 멕시코전 왼쪽 윙백 설영우 부진

결정적 슈팅 실패와 교체 아웃

박주영 과거 독설 영상 재조명

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2026 북중미월드컵 조별리그 멕시코전에서 아쉬운 모습을 남긴 설영우(츠르베나 즈베즈다)가 과거 울산 HD 시절 선배 박주영으로부터 조언을 받았던 영상이 뒤늦게 화제가 되고 있다.설영우는 지난 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 A조 조별리그 2차전에서 왼쪽 윙백으로 나섰다. 주 포지션인 오른쪽이 아닌 왼쪽으로 이동한 설영우는 전반 41분 이재성의 전진패스를 받아 절호의 득점 기회를 잡았지만 왼발 슛이 골문을 크게 벗어나며 득점에 실패했다.설영우는 좌우 윙백을 모두 소화 가능한 멀티 플레이어지만 멕시코전에서는 이렇다 할 존재감을 보여주지 못했다. 결국 후반 26분 엄지성과 교체됐다.앞서갈 수 있는 기회를 놓치자 누리꾼들은 설영우의 과거 영상을 재조명했다. 2023년 10월 울산 유튜브 채널에 올라온 영상에서 박주영은 “무조건 천장 보고 때리라고 몇 번을 얘기해 줬는데”라며 “못 넣을 줄 알았다. 얘(설영우)한테 기대가 없다”고 지적했다. 이에 설영우가 “이런 얘기가 저를 주눅 들게 한다”면서 “그래도 잘했다(하면 좋은데)”라고 반박했다.설영우가 굽히지 않자 박주영은 “거짓말 못 한다”면서 “크로스랑 슈팅이 똥”이라고 더 수위를 높였다. 이에 설영우는 “이런 얘기 안 된다”면서 “잘해도 잘했다고 안 하고 맨날 똥이래”라고 불만을 표시했다. 박주영은 “너는 딱 때려보면 이제 다 때릴 것”이라며 “딱 때리면 안다”고 덧붙였다. 표현이 따뜻하진 않았지만 후배가 잘하기를 바라는 마음에서 나온 조언이다.멕시코전을 계기로 해당 영상을 다시 찾은 누리꾼들은 “멕시코전 슈팅 보고 다시 왔다”, “박주영 말 듣고 연습했으면 골 넣을 수도 있었다”, “새겨듣고 연습했으면 영웅이 됐을 것” 등의 반응을 남겼다.일각에서는 독일 분데스리가에서 주전 왼쪽 윙백으로 뛰는 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)를 쓰지 않고 설영우를 굳이 왼쪽으로 기용한 것에 대해 의문부호를 남기기도 했다. 카스트로프가 월드컵 개막 전 치른 트리니다드토바고(5-0 승), 엘살바도르(1-0 승)와의 경기에서 왼쪽 윙백으로 나서 좋은 모습을 보여줬던 만큼 기용했어야 한다는 의견이다.이천수가 운영하는 유튜브 채널 ‘리춘수’에는 멕시코전을 관전한 이천수, 이근호, 이을용이 입을 모아 설영우의 왼쪽 윙백 기용에 대해 아쉬움을 표하는 모습이 담겼다.경기를 보던 중 이을용은 “설영우가 지금 (공격이)죽고 있다. 자기 모습을 못 보여준다”라고 말하자 이근호 역시 “확실히 (설)영우가 왼쪽 가니까 죽긴 하네”라며 동조했다. 이천수도 “아예 죽는다. 아예 그냥 뛰지도 못한다”면서 “왼쪽, 오른쪽 바뀌면 헷갈린다”라고 말했다.설영우의 왼쪽 기용이 결과적으로 실패로 돌아가면서 홍명보 대표팀 감독의 고심도 깊어질 것으로 보인다. 3차전 남아프리카공화국과의 경기는 무조건 잡아야 하는 만큼 설영우와 카스트로프를 비롯해 선수들의 활용법에 대한 고민이 필요할 것으로 전망된다.