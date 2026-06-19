‘미친 선방’ 멕시코 수문장 랑헬…“뭘 보고 움직였는지 기억도 안 난다”

경기 후반 온몸으로 ‘선방쇼’…1점차 승리 수호

이미지 확대 멕시코 축구대표팀 골키퍼 라울 랑헬이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과의 경기 후반 42분 조규성·양현준의 연속 슈팅을 막아내고 있다. 사포판 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 축구대표팀 골키퍼 라울 랑헬이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과의 경기 후반 42분 조규성·양현준의 연속 슈팅을 막아내고 있다. 사포판 AP 연합뉴스

세줄 요약 멕시코 골키퍼 라울 랑헬이 2026 북중미월드컵 한국전에서 후반 막판 조규성과 양현준의 슈팅을 연달아 막아내며 0-1 패배 위기에서 팀을 구했다. 경기 뒤 그는 무엇을 보고 움직였는지 기억나지 않을 만큼 본능적인 선방이었다고 설명했다. 한국전 막판 연속 선방으로 멕시코 구원

조규성 헤더·양현준 슈팅 차례로 차단

경기 뒤 본능적 반응이었다고 소감

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵에서 한국을 만나 경기 막판 팀을 구한 멕시코 축구대표팀 골키퍼 라울 랑헬(CD 과달라하라)이 당시 소감을 전했다.랑헬은 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 A조 한국과의 경기에서 그야말로 멕시코의 ‘수호신’ 역할을 톡톡히 했다.특히 후반 42분 조규성과 양현준의 파상공세를 온몸으로 막아낸 장면이 압권이었다. 랑헬은 조규성이 골문 바로 앞에서 시도한 헤더슛을 한 차례 쳐냈고, 양현준이 흐르는 공을 재차 슈팅으로 연결했을 때도 긴 팔을 뻗어 골라인 진입을 허용하지 않았다. 0-1로 끌려가던 한국으로서는 막판 동점을 만들 기회였으나 랑헬의 슈퍼 세이브에 가로막혔다.벼랑 끝에서 팀을 구한 그는 경기 후 인터뷰에서 “눈 깜짝할 사이에 벌어진 순간적인 반응이었다”며 “동료와 부딪힌 기억과 손에 공이 걸린 순간만 기억날 뿐, 솔직히 무엇을 보고 움직였는지 설명하기 어렵다”고 밝혔다.애초 멕시코 대표팀의 골문은 루이스 말라곤(클루브 아메리카)이 지킬 예정이었으나, 지난 3월 말라곤이 아킬레스건 파열로 월드컵 출전이 무산되며 랑헬에게 기회가 돌아갔다.특히 이날 경기가 펼쳐진 과달라하라 스타디움은 랑헬의 소속팀 CD 과달라하라의 홈 경기장이기도 하다. 랑헬로서는 안방에서 국가대표로서의 자존심을 세운 셈이다.하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 랑헬에 대해 “처음 대표팀에 발탁했을 때부터 남다른 투지와 결단력을 보였다”고 신뢰를 보냈다.