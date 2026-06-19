뼈아픈 멕시코전 패배…한국, FIFA 랭킹도 아시아 2위서 4위로 추락

세줄 요약 한국이 멕시코에 0-1로 패하며 FIFA 랭킹이 24위로 하락했고, 아시아 순위도 일본·호주·이란에 밀려 4위가 됐다. 후반 실점 장면에서 김승규와 이기혁이 충돌한 뒤 결승골을 내줬고, 멕시코는 11위로 상승했다. 멕시코전 0-1 패배, 한국 FIFA 랭킹 급락

아시아 2위에서 4위로 밀린 순위 하락

후반 실점과 충돌 장면이 결정적 패인

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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기.

후반 한국 실점 이후 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.6.19

ondol@yna.co.kr

(끝)





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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기.

후반 한국 실점 이후 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.6.19

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그에서 멕시코에 안타까운 패배를 당한 한국의 FIFA 랭킹도 순식간에 아시아 2위에서 4위로 떨어졌다.FIFA가 19일(한국시간) 공개한 랭킹에서 지난 12일 체코를 누르고 21위로 상승했던 한국의 FIFA 랭킹은 24위로 떨어졌다.한국은 이날 패배로 20.80점이 깎여 1591.75점을 얻으면서 22위에서 24위로 두 계단 떨어졌다. 이날 경기를 앞두고 한국은 아시아축구연맹(AFC) 회원국 중 일본(17위)에 이어 두 번째로 순위가 높은 21위까지 올랐지만 이후 실시간으로 랭킹이 조정되면서 22위였다. 그렇지만 이날 멕시코에 패하면서 호주(22위), 이란(23위)에 밀리며 아시아에서도 4위로 밀려났다.한국은 이날 멕시코와의 경기에서 후반 5분 골키퍼 김승규와 이기혁이 부딪히면서 루이스 로모에 결승골을 헌납하며 0-1로 석패했다.한국을 제압한 멕시코는 20.80점을 얻고 1721.78점을 기록해 기존 14위에서 11위로 올라섰다.FIFA는 지난 4월부터 A매치 결과를 실시간으로 반영해 랭킹 및 포인트를 발표하고 있다.한국은 25일 오전 10시 남아공과 조별리그 최종전을 치른다. 조 1위와 32강 진출을 확정한 멕시코는 체코와 대결한다. 남아공은 61위다.