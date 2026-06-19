골키퍼 김승규, “안전하게 잡으려했는데”…“한 경기 남았고 저희가 좀 더 유리한 상황이다”

세줄 요약 김승규는 멕시코전 0-1 패배 뒤 실점 장면을 돌아보며, 안전하게 잡으려다 판단이 꼬였고 집중이 부족했다고 말했다. 이기혁과는 곧바로 서로를 격려했고, 남은 한 경기에서 자력 32강 진출이 가능하다며 팀 분위기를 다잡았다. 멕시코전 0-1 패배, 결승골 실점 아쉬움

안전 처리 시도했으나 판단 엇갈림

남은 한 경기, 자력 32강 진출 다짐

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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 김승규 등 한국 선수들이 멕시코 루이스 로모가의 선취골 슈팅을 바로보고 있다. 2026.6.19

jjaeck9@yna.co.kr

(끝)





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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 최재구 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기. 김승규 등 한국 선수들이 멕시코 루이스 로모가의 선취골 슈팅을 바로보고 있다. 2026.6.19

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 한국과 멕시코의 조별리그 2차전에서 한국의 수문장을 맡았던 김승규 골키퍼는 결승골 장면에 대해 안타까워했다.한국은 19일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 졌다.전반 중반 이후 한국의 공세가 거세던 상황에서 후반 들어 어이없게 한 번의 실수로 경기 흐름이 바뀌면서 승점을 추가하지 못한 것이 아쉬운 장면이었다.김승규는 경기 뒤 “골키퍼의 포지션 특성상 잘하다가도 하나의 실점 때문에 안 좋은 평가를 받게 마련”이라며 “오늘은 결과적으로 안 좋아졌다. 실점 상황에서 조금 더 집중해야 했는데 그러지 못해 결과가 이렇게 바뀌었다”고 말했다.그는 실점 상황에 대해 “볼이 공중에 떴고 주변에 우리 동료만 있다고 판단해 안전하게 나가서 잡으려고 했는데 결과가 이렇게 됐다”고 아쉬워했다. 그러면서 그는 “콜 플레이도 상황에 따라 빠르게 판단해야 한다. 나의 콜이 정확히 안 들렸을 수도 있고 여러 가지가 복합적으로 이뤄진 상황이었다”고 덧붙였다.실점 상황은 크로스 상황에서 수비수 이기혁(강원)이 상대 공격수와 경합하며 헤더로 볼을 끊어냈고 볼이 페널티 지역 정면에 높이 솟아오르자 김승규가 뛰어나오며 잡는 과정에서 이기혁과 겹쳐 넘어져 볼을 놓친 것을 루이스 로모가 그대로 차서 선제골을 넣었다.김승규는 후반전 하이드레이션 브레이크 때 이기혁을 안아주며 서로 파이팅을 다짐했다고 소개했다. 그는 “일단 경기는 계속해야 하니까 빨리 잊자고 했다”며 “결과만 좋으면 된다는 말을 해줬다. 우리가 뒤에서 버티면 공격수가 하나는 해줄 것이라는 말을 서로 했다”고 설명했다.그는 “선수들끼리도 일단 분위기 처지지 말자고 했다”라며 “아직 한 경기가 남았고 저희가 좀 더 유리한 상황에 있다고 생각한다. 자력으로 32강에 진출할 수 있는 만큼 오늘을 계기로 팀이 다시 한번 뭉쳐서 다음 경기를 잘해야 한다”라고 말했다.