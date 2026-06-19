또 등장했다…멕시코에 패한 한국, 남아공에 비겨도 32강, 지면 탈락할 수도

세줄 요약 한국이 멕시코에 0-1로 패하면서 A조의 경우의 수가 다시 복잡해졌다. 한국은 1승 1패로 조 2위를 유지했고, 남아공전에서 비기기만 해도 32강 진출이 가능하다. 그러나 패하면 체코와 남아공 경기 결과에 따라 탈락할 가능성도 있다. 멕시코전 0-1 패배로 A조 경우의 수 재등장

남아공전 무승부면 32강, 패배 시 탈락 가능성

조 2위 유지 중이나 마지막 경기 중요성 확대

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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기.

멕시코 루이스 로모가 한국 골키퍼 김승규가 놓친 공을 그대로 슛하며 골을 터뜨리고 있다. 2026.6.19

ondol@yna.co.kr

(끝)





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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기.

멕시코 루이스 로모가 한국 골키퍼 김승규가 놓친 공을 그대로 슛하며 골을 터뜨리고 있다. 2026.6.19

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 2차전에서 한국이 공동 개최국 멕시코에 아쉽게 패하면서 잊을 만하면 등장하는 경우의 수가 또 등장했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일(한국시간) 멕시코 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 2차전에서 멕시코에 0-1로 졌다.체코와 1차전에서 2-1 역전승을 거두며 승점 3점을 확보한 한국은 1승 1패(승점 3)가 되면서 조 2위는 유지했다. 2승을 거둔 멕시코는 조 1위로 체코전 결과와 관계없이 이번 대회 48개 참가국 중 가장 먼저 32강 진출을 확정했다.문제는 한국의 경우다. 한국과 멕시코전에 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1-1로 무승부가 되면서 체코(2득점 3실점)와 남아공(1득점 3실점)은 나란히 1무 1패(승점 1)가 됐다. 골득실차로 3, 4위를 유지했다.문제는 25일 오전 10시에 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아공과 조별리그 마지막 경기 결과다. 한국은 3차전에서 남아공을 잡고 멕시코가 체코에 패해 한국과 멕시코가 2승 1패로 승점이 같아지더라도 조 1위가 될 수 없다. 이번 대회에서는 조별리그에서 두 팀 이상의 승점이 같을 땐 동률 팀 간 상대 전적(승점-골득실차-다득점 순)을 따지는 이른바 ‘승자 승’ 규정이 먼저 적용된다. 이후 조별리그 3경기 전체 골득실차-다득점-페어플레이 점수-FIFA 랭킹 순으로 순위를 가리게 된다.이 때문에 한국은 우선 멕시코전 패배의 아쉬움을 빨리 추스르고 남아공을 상대로 조 2위를 확정하는 게 우선이다. 48개국이 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 이번 대회에서는 각 조 1, 2위 24개국에 3위 중 상위 8개국이 합류해 32강 토너먼트로 우승 경쟁을 이어간다.한국은 남아공전에서 비기기만 해도 조 2위 자리를 차지하게 된다. 32강 진출 확정으로 3차전에서는 힘을 뺄 수도 있는 멕시코를 체코가 잡고 1승 1무 1패(승점)로 한국과 승점이 같아져도 1차전 맞대결 패배 때문에 한국을 넘어설 수는 없다.다만 한국이 멕시코에 패하게 된다면 최악의 경우 조 4위로 탈락할수도 있다. 체코가 멕시코를 누르고 남아공이 한국을 제압하면 체코와 남아공은 1승 1무 1패, 한국은 1승 2패가 된다.한국이 남아공에 지더라도 체코가 멕시코를 이기지 못하면 한국은 멕시코, 남아공에 이은 조 3위로 32강 진출 기회를 엿볼 수 있다.A조에서 2위로 조별리그를 마치면 B조(캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스) 2위와 오는 29일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치른다. 현재 캐나다와 스위스가 1승 1무로 B조 1, 2위에 올라 있는데 두 팀은 조별리그 최종전에서 맞붙는다. A조 3위를 하면 독일이 있는 E조나 벨기에가 있는 G조 1위와 힘겨운 32강전을 치를 수밖에 없다.