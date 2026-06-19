[속보] 홍명보호, 멕시코 벽 못 넘었다…1대0 패

세줄 요약 홍명보호가 2026 북중미 월드컵 조별예선 A조 2차전에서 멕시코에 1대0으로 졌다. 후반 5분 루이스 로모에게 결승골을 내준 뒤 손흥민, 이재성 대신 오현규, 황희찬을 넣는 등 총력전을 펼쳤지만 끝내 동점골을 만들지 못했다. 멕시코전 후반 실점, 1대0 패배

손흥민·이재성 교체 후 공세 강화

승점 3점으로 A조 2위 유지

이미지 확대 홍명보호, 멕시코에 0-1 석패 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 0-1로 패한 대표팀 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보호, 멕시코에 0-1 석패 18일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 2차전 한국과 멕시코의 경기에서 0-1로 패한 대표팀 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.6.19 사포판 연합뉴스

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홍명보호가 월드컵 조별예선 멕시코(피파랭킹 14위)와의 경기에서 1대0으로 패배하며 홈팀의 벽을 넘지 못했다.홍명보호는 19일(한국시간) 멕시코 할라스코주 사포판 과달라하라 스타디움에서 열리고 있는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 A조 2차전 멕시코와의 경기에서 후반 5분 루이스 로모(CD 과달라하라)에게 골을 허용하며 패배했다.홍명보 감독은 후반 12분 손흥민(LA FC)과 이재성(마인츠05)를 빼고 오현규(베식타시), 황희찬(울버햄튼)을 교체 투입했다.이어 후반 26분 김문환(대전하나시티즌)과 설영우(즈베즈다)를 빼고 양현준(셀틱FC), 엄지성(스완지 시티)을 투입했다.후반 31분에는 백승호(버밍엄시티) 대신 조규성(미트윌란)이 투입돼 오현규와 조규성의 ‘투톱’ 체제로 전환했다. 이어 오현규와 조규성이 여러 차례 멕시코의 골문을 두드렸지만 끝내 열리지 않았다.이날 경기로 한국은 승점 3점으로 멕시코(6점)를 이어 A조 2위 자리를 유지했다. 한국은 조별예선 2차전까지 이강인(파리 생제르맹)과 백승호가 옐로카드를 받은 상태다.