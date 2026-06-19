태극전사, 멕시코 발빠른 축구에도 안 밀렸다…전반 점유율 ‘우위’

한국, 전반 종료 시점 점유율 52%로 앞서

전반 종료 직전 빠른 템포로 멕시코 몰아쳐

A조 1위 걸린 ‘빅매치’…후반 득점 정조준

이미지 확대 한국 축구대표팀의 주장 손흥민(왼쪽)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결에서 상대 골문을 노리고 있다. 오른쪽은 멕시코의 골키퍼 라울 랑헬. 사포판 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀의 주장 손흥민(왼쪽)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결에서 상대 골문을 노리고 있다. 오른쪽은 멕시코의 골키퍼 라울 랑헬. 사포판 AP 연합뉴스

이미지 확대 한국 축구대표팀의 이강인(오른쪽 세 번째)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결에서 전반 3분 주심에게 옐로카드를 받고 있다. 사포판 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀의 이강인(오른쪽 세 번째)이 19일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결에서 전반 3분 주심에게 옐로카드를 받고 있다. 사포판 AP 연합뉴스

세줄 요약 한국 축구대표팀이 2026 북중미월드컵 조별리그 멕시코전 전반에서 스리백으로 빠른 공격을 막아내며 점유율과 패스 수에서 우위를 보였다. 손흥민과 이강인이 공격을 이끌었고, 김승규의 선방도 나왔지만 득점은 없었다. 스리백 가동, 멕시코 빠른 패스 차단

점유율·패스 수 우위로 전반 주도

유효 슈팅 없이 0-0, 후반 득점 과제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한민국 축구대표팀이 19일(한국시간) 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기에서 주도을 취하며 0-0으로 전반을 마무리했다. A조 1위 자리가 걸린 이 경기에서 홍명보호는 스리백 전술로 멕시코의 발 빠른 축구를 막아내면서도 주도권을 놓치지 않았다.홍명보 대표팀 감독은 이날 손흥민을 최전방에 세우고 이재성·이강인을 2선에 배치했다. 중원은 황인범과 백승호가 맡고, 설영우와 김문환이 측면에 나섰다. 홍명보호의 핵심인 백3는 왼쪽부터 이기혁-김민재-이한범이 구축했다. 골키퍼 장갑은 김승규가 꼈다.멕시코의 하비에르 아기레 감독은 라울 히메네스를 중앙 공격수로, 그 옆에는 훌리안 퀴뇨네스와 로베르토 알바라도를 배치했다. 중앙은 1차전에 출전하지 않았던 루이스 로모와 에릭 리라·브라이안 구티에레스가 맡고, 헤수스 가야르도-요한 바스케스-에드손 알바레스-호르헤 산체스가 방어선을 구축했다.양 팀은 전반 초반부터 빠른 패스로 긴장감을 키웠다. 하이드레이션 브레이크(전반 23분) 전까지 멕시코는 패스 136개를 주고받으며 발 빠르게 움직였고, 한국 역시 밀리지 않으며 상대를 압박했다. 전반 3분에는 이강인이 멕시코 진영에서 로모를 압박하는 과정에서 옐로카드를 받기도 했다.공격 시도도 활발했다. 전반 15분 손흥민이 상대 골키퍼와의 대치 상황에서 볼을 살짝 띄우면서 골문을 노려봤지만 오프사이드 깃발이 올라갔고, 4분 뒤 퀴뇨네스는 페널티 박스 오른쪽에서 들어오는 크로스를 받아 헤딩슛으로 연결했지만 수문장 김승규의 선방이 나왔다.전반 종료 시점이 가까워지자 한국은 수비 라인을 올리면서 강한 침투패스를 반복하며 멕시코를 더 강하게 압박했다. 빠른 템포의 공격이 계속되자 아기레 감독이 심판에 대한 어필 플레이로 멕시코 선수들이 호흡을 가다듬을 시간을 벌기도 했다.점유율은 한국이 52%-42%(경합 6%)로 앞서갔고, 패스 횟수도 242회로 멕시코(224회)에 앞섰다. 슈팅은 총 2개를 기록했지만 유효 슈팅은 없었다. 홍명보호는 후반 득점을 통해 A조 1위 달성을 노려야 하는 상황이 됐다.