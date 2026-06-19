‘슛돌이’ 이강인, 조별리그 1차전 선수 중 드리블 성공률 2위…손흥민은 기대득점 1.01

세줄 요약 BBC가 옵타 자료를 바탕으로 월드컵 조별리그 1차전 주요 기록을 분석했다. 이강인은 체코전에서 6차례 드리블 중 5차례를 성공해 성공률 83%로 5회 이상 시도 선수 가운데 공동 2위에 올랐다. 손흥민은 6개 슈팅으로 공동 3위였지만 기대득점 1.01에도 골은 넣지 못했다. 이강인, 체코전 드리블 성공률 83%로 공동 2위

손흥민, 슈팅 6개로 최다 슈팅 공동 3위 기록

기대득점 1.01에도 1차전 무득점, BBC 분석

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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기.

이강인이 드리블을 하며 돌파를 시도하고 있다. 2026.6.12

ondol@yna.co.kr

(끝)





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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기.

이강인이 드리블을 하며 돌파를 시도하고 있다. 2026.6.12

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이미지 확대 이강인-손흥민, 전방 쇄도 이강인-손흥민, 전방 쇄도

(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기.

이강인이 드리블을 하며 손흥민에게 손짓하고 있다. 2026.6.12

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(사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스) 류영석 기자 = 11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기.

이강인이 드리블을 하며 손흥민에게 손짓하고 있다. 2026.6.12

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 1차전 조별리그가 모두 끝나고 2차전에 돌입하는 상황에서 한국 축구 대표팀 미드필더의 핵심 중 한 명인 이강인이 드리블 성공률 2위에 오른 것으로 나타났다. 주장 손흥민은 최다 슈팅 공동 3위에 오른 가운데 기대 득점(xG)은 1.10로 나타났다.영국 BBC는 18일(한국시간) 축구 전문 통계업체 옵타의 자료를 바탕으로 집계해 이번 대회 조별리그 1차전 주요 기록을 분석해 보도했다.눈에 띄는 대목은 이강인의 드리블 성공률이 2위에 올랐다는 점이다. 이강인은 지난 12일 체코와의 A조 조별리그 1차전에서 6차례 드리블을 시도해 5차례 성공하며 성공률 83％를 기록했다.드리블을 5차례 이상 시도한 선수 중 코트디부아르의 아마드 디알로(86％)에 이어 멕시코의 훌리안 키뇨네스(83％)와 공동 2위였다.체코전에서 6개 슈팅을 기록한 손흥민은 리오넬 메시(아르헨티나), 당 은도예(스위스), 케난 일디즈(튀르키예)와 함께 최다 슈팅 공동 3위에 올랐다. 1위와 2위는 각각 아르다 귈러(8개·튀르키예)와 해리 케인(7개·잉글랜드)이 차지했다.슈팅 기회의 질을 수치화한 기대 득점이 1.01로 나타난 손흥민은 아쉽게도 1차전에서는 골을 넣지 못했다. 1차전에서 2골을 넣은 케인의 기대 득점은 1.03, 개인 통산 첫 월드컵 해트트릭을 달성하며 월드컵 통산 최다 득점 공동 1위에 오른 메시의 기대 득점은 1.05였다.BBC는 “손흥민이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 뛰던 시절 가장 냉정한 마무리 능력을 보여준 공격수였다는 점을 고려하면 의외의 기록”이라고 분석했다.