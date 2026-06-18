‘커리어하이+첫 월드컵’ 겹경사 맞은 양현준…남은 건 ‘이것’ 하나뿐

내가 바로 숨은 MVP <7>

이미지 확대 한국 축구대표팀 양현준이 지난 4월 1일(한국시간) 오스트리아 비엔나 에른스트하펠스타디온에서 열린 오스트리아와의 원정 친선경기에 출전해 뛰는 모습. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 대표팀 승선에 성공한 양현준은 이번 대회에서 생애 첫 A매치 공격포인트 기록이라는 목표를 정조준한다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구대표팀 양현준이 지난 4월 1일(한국시간) 오스트리아 비엔나 에른스트하펠스타디온에서 열린 오스트리아와의 원정 친선경기에 출전해 뛰는 모습. 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 대표팀 승선에 성공한 양현준은 이번 대회에서 생애 첫 A매치 공격포인트 기록이라는 목표를 정조준한다. 대한축구협회 제공

이미지 확대 한국 축구 대표팀의 양현준이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 드리블을 하고 있다. 2026.6.4. 프로보 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀의 양현준이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 드리블을 하고 있다. 2026.6.4. 프로보 연합뉴스

세줄 요약 양현준은 셀틱 3번째 시즌에 8골 1도움으로 커리어하이를 기록하며 주전급으로 도약했다. 드리블과 멀티 능력을 앞세워 대표팀에서도 활용도가 높지만, 아직 A매치 공격포인트는 없다. 멕시코전이 첫 성과를 낼 기회다. 셀틱 3시즌 만에 8골 1도움 커리어하이

드리블·멀티 능력으로 대표팀 활용도 상승

멕시코전 교체 카드, 첫 공격포인트 주목

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K리그1 강원 FC에서의 활약을 바탕으로 2023년 유럽에 진출한 미드필더 양현준(24·셀틱)은 어느덧 소속팀에서도 주전급 자원이 됐다. 스코틀랜드 리그에서의 세 번째 시즌인 2025~26시즌은 커리어하이다. 선발로 28경기, 교체로 3경기 출전해 8득점 1도움을 올렸다. 첫 시즌(2023~24시즌) 1골에서 2024~25시즌 5골로 늘어났는데, 그보다도 한층 더 성장했다.양현준의 강점은 드리블과 멀티 능력에 있다. 셀틱에서는 주로 우측 윙어로서 2선 공격을 책임지거나 중원에서 활로를 찾는다. 드리블 능력이 뛰어나 상대 수비진에 균열을 가할 수 있다는 점이 선수로서 그의 가장 큰 자산이다. 주로 스리백을 활용하는 대표팀에서는 뒤로 내려와 윙백-풀백을 맡을 수도 있다. 지난 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서는 후반 18분 이재성(마인츠)과 교체 투입돼 30분 넘게 뛰었다.대표팀에서는 아직 진가를 발휘하지 못했다. 2022년 9월 성인 대표팀에 처음 발탁됐지만 그해 12월 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르월드컵 출전으로 이어지지는 못했다. 2023 아시아축구연맹(AFC) 카타르 아시안컵에는 출전했으나 공격 포인트를 올리지 못했다. 통산 A매치 성적은 9경기 0득점이다.2026 북중미월드컵은 그에게 도약의 기회다. 특히 19일 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 맞대결은 더욱 그렇다. 멕시코가 훌리안 퀴뇨네스(알 카디시야), 브라이언 구티에레스(CD 과달라하라) 등 선수들을 중심으로 중원을 빠르게 돌파하는 축구를 하기 때문이다. 이에 맞서는 한국도 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 황인범(페예노르트), 이재성, 설영우(즈베즈다) 등 주전 미드필더를 뒷받침할 교체 선수가 중요해질 수밖에 없다. 양현준이 경기 후반 출격해 생애 첫 A매치 공격포인트를 올리며 팀의 뒷심을 책임질 수 있을지 주목된다.김대길 KBSN 축구 해설위원은 “멕시코는 중원에서의 활발한 기동력으로 경기를 풀어나가는 팀이라 한국도 미드필더가 에너지를 많이 쓸 수밖에 없다”며 “오른쪽 윙백으로 나선 선수들의 교체 투입 자원으로서 양현준의 역할은 매우 중요하다”고 설명했다.