“해볼 만하다”…한국, ‘최장신 수비수’ 없는 멕시코와 맞대결 [내일 주목해야 할 빅매치]

‘1차전 퇴장’ 몬테스 빠지는 멕시코

사실상 조 1위 결정전…빅매치 최대 변수로

아기레 감독 “누구든 경기 나설 준비돼”

이미지 확대 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 멕시코-남아프리카공화국의 경기에서 멕시코의 세사르 몬테스(오른쪽)가 벌칙구역 앞으로 파고든 남아공의 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스)를 밀어 넘어뜨리고 있다. 주심은 곧바로 레드 카드로 몬테스를 퇴장시켰다. 멕시코시티 TASS 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 멕시코-남아프리카공화국의 경기에서 멕시코의 세사르 몬테스(오른쪽)가 벌칙구역 앞으로 파고든 남아공의 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스)를 밀어 넘어뜨리고 있다. 주심은 곧바로 레드 카드로 몬테스를 퇴장시켰다. 멕시코시티 TASS 연합뉴스

이미지 확대 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 멕시코-남아프리카공화국의 경기에서 주심이 멕시코의 세사르 몬테스(오른쪽 첫번째)에게 레드카드를 주고 있다. 멕시코시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 멕시코-남아프리카공화국의 경기에서 주심이 멕시코의 세사르 몬테스(오른쪽 첫번째)에게 레드카드를 주고 있다. 멕시코시티 AP 연합뉴스

세줄 요약 멕시코의 장신 수비수 세사르 몬테스가 남아공전 퇴장으로 한국전에 결장한다. 멕시코는 에드손 알바레스 대체 가능성이 거론되고, 한국은 빌드업과 점유로 맞선다. 개막전 승리팀끼리 A조 1위를 다툰다. 장신 수비수 몬테스, 한국전 퇴장 징계 결장

멕시코, 알바레스 대체 카드로 수비 재편

한국-멕시코, A조 1위 가를 빅매치

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‘멕시코의 김민재’라 불리는 장신 수비수 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바)가 오는 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열리는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 2차전에 결장한다.지난 12일 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 A조 1차전에서 몬테스가 퇴장당하며 나설 수 없게 된 것이다.몬테스는 이 경기 후반 추가 시간 남아공의 쿨리소 무다우(마멜로디 선다운스)가 페널티 박스 앞으로 파고들자 밀어 넘어뜨렸고, 주심은 곧바로 레드카드를 꺼내들었다.2017년에 처음 대표팀에 발탁된 몬테스는 195㎝ 장신으로 제공권은 물론 대인 방어에도 강점을 보이는 수비수다. 남아공전에서도 벤치에서 시작한 주장 에드손 알바레스(페네르바체) 대신 완장을 찰 정도로 존재감이 큰 선수다.몬테스의 대체 선수로는 A매치 99경기의 알바레스가 유력하다.하비에르 아기레 멕시코 대표팀 감독은 한국전을 하루 앞둔 18일 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 “베스트 11이 있고, 교체 선수가 따로 있는 게 아니다. 누구든 경기에 나설 준비가 돼 있다”며 “물론 몬테스가 뛰면 좋겠지만, 언제든 이런 상황이 생길 수 있다”고 말했다.아기레 감독이 이끄는 멕시코는 이번 대회에서 강한 전방 압박과 빠른 공격 전환을 핵심 무기로 사용하고 있는데, 홍명보호 역시 빌드업을 중시하는 팀이다. 홍명보 한국 대표팀 감독은 부임 이후 후방에서부터 공을 소유하며 공격을 전개하는 방식을 꾸준히 추구해 왔다.멕시코는 개막전에서 남아공에 2-0 승리를 거뒀다. 한국도 체코를 2-1로 꺾으면서, 두 팀 간의 맞대결에서 승리한 팀은 A조 1위에 오를 가능성이 높다.멕시코는 한국과 역대 월드컵에서 두 차례 만나 모두 이겼다. 1998년 프랑스 대회 조별리그 1차전은 3-1로 역전승했고, 2018년 러시아 대회 조별리그 2차전은 2-1로 승리했다. 하지만 지난해 9월 미국 테네시주 내슈빌에서 치른 평가전에선 2-2로 비겼다.