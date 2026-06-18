체코전 MVP 황인범 “나에게 신경 많이 써주길…동료에게 기회 갈 것”

세줄 요약 체코전에서 1골 1도움으로 한국의 역전승을 이끈 황인범이 멕시코전을 하루 앞두고 자신에게 수비가 집중되면 동료들에게 더 많은 기회가 갈 것이라고 말했다. 그는 팀 준비와 공격수들의 결정력을 믿는다며, 멕시코의 압박과 빠른 전환에 대비했다고 밝혔다. 체코전 1골 1도움 황인범, 멕시코전 각오

자신에게 수비 집중되면 동료 기회 확대

멕시코 압박·전환 대비, 김민재도 신뢰

이미지 확대 멕시코전 앞두고 공식 기자회견하는 황인범 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기를 하루 앞둔 축구 국가대표팀 황인범이 17일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.06.18. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코전 앞두고 공식 기자회견하는 황인범 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기를 하루 앞둔 축구 국가대표팀 황인범이 17일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.06.18. 사포판 뉴시스

이미지 확대 황인범 통역기 착용 도와주는 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기를 하루 앞둔 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 17일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 황인범의 통역기 착용을 도와주고 있다. 2026.06.18. 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 황인범 통역기 착용 도와주는 홍명보 감독 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코와의 경기를 하루 앞둔 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 17일(현지 시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 황인범의 통역기 착용을 도와주고 있다. 2026.06.18. 사포판 뉴시스

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“저한테 신경을 많이 쓴다면, 동료들에게 기회가 갈 겁니다.”2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 체코와의 첫 경기에서 1골 1도움으로 한국의 2-1 역전승을 견인한 황인범(페예노르트)이 멕시코와의 2차전을 앞두고 필승 의지를 다졌다.황인범은 멕시코와의 이번 대회 조별리그 A조 2차전을 하루 앞둔 18일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에서 “첫 경기 역전승 결과를 빨리 잊으려고 했다. 두 번째 경기에 집중했고, 내일 좋은 모습으로 좋은 결과까지 가져올 수 있을 거라 생각한다”고 말했다.1차전이 끝난 후 멕시코 언론은 ‘중원’을 한국의 최대 강점이라 평가했다. 중원은 황인범이 뛰는 자리로, 그는 멕시코의 경계 대상 1호로 떠올랐다.이에 대해 황인범은 “그런 평가가 내려지고 있다는 부분에 선수로서 감사드린다. 나를 많이 신경 써주면 좋겠다”면서 “내일 경기에서 나한테 신경을 많이 쓴다면 나보다 더 좋은 선수들이 우리 팀에 많으니 그들에게 기회가 갈 것”이라고 말했다.이어 그는 “얼마나 팀으로서 준비한 만큼의 경기력을 보여줄 수 있느냐가 중요하다. 공격수들이 찬스를 살려줄 거라는 믿음이 있다”고 덧붙였다.홍명보호 스리백 수비라인의 핵심인 김민재(뮌헨)에 대해서는 “내일 경기에서도 민재가 중심을 잘 잡아주기를 바란다”면서 “민재뿐 아니라 모든 선수를 믿고 있다”고 했다.황인범은 멕시코에 대해서는 “멕시코는 압박이 좋다. 팀으로서 이를 얼마나 잘 벗겨내느냐가 중요할 것 같다. 전환 속도도 굉장히 빠르다. 그런 부분도 중점적으로 잘 준비했다”고 말했다.멕시코 대표팀에서는 과거 황인범과 페예노르트에서 함께 뛰었던 산티아고 히메네스가 옛 동료를 상대로 골 사냥에 나선다. 황인범은 “산티아고는 좋은 스트라이커다. 산티아고가 명문 구단 AC밀란(이탈리아)으로 이적하면서 길게 함께하지 못한 게 아쉬웠다. 내일 경기에 나서게 되면 함께 좋은 모습을 보이면 좋겠다. 산티아고의 어떤 점들을 주의해야 하는지는 우리 선수들에게 가볍게 얘기해야 할 것 같다”고 말했다.한국과 멕시코는 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 격돌한다.