인종차별 분노한 FIFA…한국인엔 “경기 초청” 멕시코인은 “입장 차단”

세줄 요약 FIFA가 멕시코전에서 인종차별 피해를 본 한국인 인플루언서 윤수진씨를 초청했다. 경기 당일은 국제 혐오 표현 반대의 날로, 존중과 포용의 메시지를 전할 예정이다. 차별 행위 당사자는 입장권 계정이 차단됐다. FIFA, 인종차별 피해 한국인 인플루언서 멕시코전 초청

한국-체코전 눈 찢기 동작 논란, 온라인 공분 확산

가해자 사과·협회장 사퇴, FIFA는 계정 차단 발표

이미지 확대 구독자 약 660만명을 보유한 유튜버 ‘이노냥’은 지난 12일 한국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 과달라하라 스타디움에서 멕시코 남성에게 인종차별 피해를 봤다. 윤씨 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 구독자 약 660만명을 보유한 유튜버 ‘이노냥’은 지난 12일 한국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 과달라하라 스타디움에서 멕시코 남성에게 인종차별 피해를 봤다. 윤씨 인스타그램 캡처

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2026 북중미 월드컵 경기장에서 멕시코 남성에게 인종차별 피해를 본 한국인 인플루언서가 국제축구연맹(FIFA)으로부터 한국과 멕시코 조별리그 2차전 경기에 초청받았다.FIFA는 17일 성명을 통해 “윤수진씨가 19일(현지시간 18일) 멕시코 과달라하라에서 열리는 한국과 멕시코의 월드컵 조별리그 경기 초청을 수락해 매우 기쁘게 생각한다”며 “경기 당일은 ‘국제 혐오 표현 반대의 날’(International Day for Countering Hate Speech)로, 윤씨와 함께 존중과 포용의 메시지를 전달할 예정”이라고 밝혔다.구독자 약 660만명을 보유한 유튜버 ‘이노냥’ 윤씨는 앞서 지난 12일 한국과 체코의 조별리그 1차전이 열린 과달라하라 스타디움을 방문한 영상을 소셜미디어(SNS)에 올리면서 “내가 너무 예민한 건지 봐달라”며 인종차별 문제를 제기했다.해당 영상 속에서 윤씨 바로 뒷자리에 앉은 멕시코 남성은 윤씨의 카메라를 향해 양손 검지로 두 눈을 찢는 시늉을 했다. 양손으로 눈을 옆으로 길게 찢는 동작은 아시아인의 신체적 특징을 비하하는 대표적인 인종차별 행위다.영상은 온라인상에서 빠르게 확산하며 공분을 자아냈고, 누리꾼들의 추적 끝에 남성이 멕시코 할리스코주 측량·지리공학 기술자협회(CITGEJ) 회장을 맡고 있는 울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스라는 사실이 밝혀졌다.사태가 커지자 베르날 미라몬테스는 SNS를 통해 “해당 인플루언서를 비롯해 한국인 공동체, 그리고 나의 행동에 실망한 멕시코 동포들에게 진심으로 사과한다”면서 CITGEJ 회장직에서도 사퇴한다고 발표했다.FIFA는 “한국과 체코의 경기에서 발생한 차별 행위의 당사자는 신원이 확인됐으며 그의 입장권 계정을 차단했다”고 설명했다.이어 “모든 형태의 인종차별과 증오, 차별을 강력히 규탄한다”며 “이러한 행동은 축구와 FIFA 월드컵, 그리고 사회 어느 곳에서도 설 자리가 없다”고 강조했다.한편 홍명보 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시 과달라하라 스타디움에서 멕시코를 상대로 조별리그 A조 2차전을 치른다.