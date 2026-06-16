디펜딩 챔피언 아르헨티나, 아프리카 ‘복병’ 만난다 [내일 주목해야 할 빅매치]

‘6번째 월드컵 출전’ 메시 라스트 댄스

스칼로니 감독, 메이저 5연속 우승 야망

상대는 평가전서 네덜란드 이긴 알제리

이미지 확대 2022년 12월 18일(현지시간) 카타르 루사일 스타디움에서 열린 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르월드컵 결승전에서 아르헨티나가 프랑스를 상대로 승부차기 접전 끝 승리를 따냈다. 리오넬 메시를 중심으로 한 아르헨티나 선수들은 당시 36년 만의 월드컵 우승컵을 거머쥐었다. 루사일 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2022년 12월 18일(현지시간) 카타르 루사일 스타디움에서 열린 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르월드컵 결승전에서 아르헨티나가 프랑스를 상대로 승부차기 접전 끝 승리를 따냈다. 리오넬 메시를 중심으로 한 아르헨티나 선수들은 당시 36년 만의 월드컵 우승컵을 거머쥐었다. 루사일 로이터 연합뉴스

이미지 확대 리오넬 스칼로니 아르헨티나 축구 대표팀 감독이 16일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전을 앞두고 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 캔자스시티 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 리오넬 스칼로니 아르헨티나 축구 대표팀 감독이 16일(한국시간) 미국 미주리주 캔자스시티에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 1차전을 앞두고 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 캔자스시티 AP 연합뉴스

이미지 확대 4일(한국시간) 네덜란드 로테르담 스타디온 페예노르트에서 열린 알제리와 네덜란드의 평가전에서 알제리의 파레스 차이비(왼쪽)가 네덜란드의 티자니 레인더르스와 볼 경합을 벌이고 있다. 로테르담 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 4일(한국시간) 네덜란드 로테르담 스타디온 페예노르트에서 열린 알제리와 네덜란드의 평가전에서 알제리의 파레스 차이비(왼쪽)가 네덜란드의 티자니 레인더르스와 볼 경합을 벌이고 있다. 로테르담 AP 연합뉴스

세줄 요약 아르헨티나가 2026 북중미월드컵 J조 첫 경기에서 알제리를 상대한다. 메시의 생애 마지막 월드컵 도전과 2연패 가능성에 관심이 쏠린다. 알제리는 네덜란드 평가전 승리로 저력을 보였고, 루카 지단의 출전도 화제다. 아르헨티나, 알제리와 월드컵 첫 경기

39세 메시의 마지막 도전과 2연패 관심

알제리, 네덜란드 꺾고 복병 입증

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‘축구의 신’ 리오넬 메시(인터 마이애미)가 월드컵 2연패를 이뤄 아르헨티나의 전설이 될 수 있을지 전 세계 축구 애호가들의 관심이 쏠린다.2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵의 강력한 우승 후보인 아르헨티나가 17일(한국시간) 오전 10시 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열리는 J조 조별리그 1차전 알제리와의 경기에 나선다. FIFA 랭킹 1위인 아르헨티나는 27위인 알제리보다 객관적인 전력에서 높은 위치에 있다.이번 경기는 대회 중 39번째 생일을 맞는 메시의 나이를 고려했을 때, 사실상 그의 생애 마지막 월드컵 도전으로도 주목받는다. 이번 대회가 여섯번째 월드컵인 메시는 지금까지 월드컵에서만 26경기에 출전해 13골 8도움을 기록했다.메시는 직전 2022 카타르 대회 때 7골 3도움을 올리며 아르헨티나에 36년 만에 우승 트로피를 안겼다. 프랑스의 킬리안 음바페(레알 마드리드·8골)에게 밀려 골든부트(득점왕)는 놓쳤지만 골든볼(최우수선수상)은 메시의 몫이었다. 월드컵에서 총 13골을 넣은 메시가 이번 대회서 4골 이상 넣으면 미로슬라프 클로제(독일·16골·은퇴)를 제치고 월드컵 역대 최다 득점 기록도 갈아치울 수 있다.메시는 지난달 25일 소속팀 인터 마이애미에서 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 경기를 치르던 중 왼쪽 햄스트링을 다쳤으나 개막 전 마지막 평가전인 지난 10일 아이슬란드전(3-0 승)에서 페널티킥 득점을 넣으면서 예열을 마쳤다.리오넬 스칼로니 아르헨티나 감독은 알제리전을 하루 앞두고 열린 기자회견에서 “모두 메시가 경기장에서 뛰는 모습을 보고 싶어 한다”며 “부정적인 요소는 전혀 보이지 않는다. 나는 그가 건강하다고 생각한다”며 메시의 선발 출전을 예고했다.축구 통계 전문 업체 옵타는 최근 아르헨티나의 우승 확률을 10.06%로 전망했다.그러나 이번 아르헨티나의 첫 경기 상대는 ‘아프리카의 복병’ 알제리다. 왼쪽 풀백 라얀 아이트누리(맨체스터 시티), 공격수 아민 구이리(마르세유) 등이 포진해 빠른 전환과 직선적인 공격을 지향하는 알제리 대표팀은 만만치 않은 실력을 갖췄다.알제리는 지난 4일(한국시간) 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트 ‘더 카위프’에서 열린 네덜란드 대표팀과의 평가전에서 후반 41분 터진 아니스 하지 무사(페예노르트)의 벼락같은 중거리 결승 골을 앞세워 1대 0으로 승리했다.알제리 골문을 지키는 루카 지단(그라나다)과의 맞대결에도 관심이 쏠린다. 루카의 아버지는 1998 프랑스 대회 때 프랑스에 사상 첫 월드컵 우승을 안긴 축구 영웅 지네딘 지단이다. 아들 지단은 “가족의 뿌리를 따르겠다”며 지난해부터 알제리 대표팀 소속으로 뛰고 있다. 아버지 지단도 프랑스와 알제리 이중국적이다.알제리가 월드컵 본선 무대에 오르는 것은 조별리그에서 한국을 4-2로 꺾고 16강에 올랐던 2014년 브라질 대회 이후 12년 만이자 통산 5번째다.