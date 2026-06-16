카보베르데 ‘철벽’ 보지냐, ‘기적의 무승부’ 뒤 “어머니 때문에 울었다”

세줄 요약 카보베르데 골키퍼 보지냐가 스페인전에서 7개의 유효 슈팅을 막아내며 0-0 무승부를 지켰다. 조국의 첫 월드컵 본선 경기에서 승점을 따낸 감격에 울었고, 비자 문제로 어머니가 오지 못한 아쉬움도 털어놨다. 스페인전 0-0 무승부, 보지냐의 선방

조국 첫 월드컵 승점, 감격의 눈물

어머니 비자 문제로 현장 불참 아쉬움

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기가 0-0 무승부로 끝난 뒤 카보베르데의 골키퍼 보지나가 국기를 들고 환호하고 있다. 2026.6.15. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기가 0-0 무승부로 끝난 뒤 카보베르데의 골키퍼 보지나가 국기를 들고 환호하고 있다. 2026.6.15. AFP 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인의 슈팅을 막아내고 있다. 이날 경기는 0-0 무승부로 끝나는 이변을 일으켰다. 2026.6.15. 신화 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기에서 카보베르데의 골키퍼 보지냐가 스페인의 슈팅을 막아내고 있다. 이날 경기는 0-0 무승부로 끝나는 이변을 일으켰다. 2026.6.15. 신화 연합뉴스

이미지 확대 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기가 0-0 무승부로 끝난 뒤 카보베르데의 골키퍼 보지나가 국기를 들고 환호하고 있다. 2026.6.15. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(현지시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 H조 조별리그 스페인과 카보베르데의 경기가 0-0 무승부로 끝난 뒤 카보베르데의 골키퍼 보지나가 국기를 들고 환호하고 있다. 2026.6.15. AP 연합뉴스

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우승 후보 스페인(세계 랭킹 2위)을 상대로 7개의 슈팅을 막아내며 0-0 무승부를 이끈 카보베르데(67위)의 골키퍼 보지냐(40)는 경기가 끝나자 눈물을 흘렸다.인구 52만명의 섬나라인 조국의 첫 월드컵 본선 경기에서 승점을 따낸 감격에 겨운 것과 더불어 어머니 때문에 눈물을 흘렸다고 보지냐는 털어놨다.그는 이 경기가 평생 노력해 온 순간이었다면서 돌아가신 조부모님, 그리고 어머니와 함께 이 순간을 나눌 수 있었으면 좋았을 것이라고 아쉬워했다.보지냐는 “어린 시절 할아버지, 할머니와 함께 자랐다. 두분의 제 삶의 전부였는데 몇 년 전에 돌아가시면서 이곳에 모시지 못했다”고 말했다.고국에 있는 보지냐의 어머니가 이날 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 아들의 경기를 직접 관람하지 못한 것은 트럼프 정부의 강화된 이민 정책 영향이 컸다.지난 1월 미국 정부는 카보베르데를 비자 수수료 외에 최대 1만 5000달러(약 2267만원)의 보증금을 예치해야 하는 국가 목록에 올렸다.이로 인해 보지냐의 어머니는 비자 신청을 완료하지 못했다. 보지냐는 “어머니께서 비자 문제 때문에 여기 오시지 못해서 또 울었다. 비자 발급 비용이 너무 비싸 제때 받지 못했다. 어머니가 여기 계셨으면 좋았겠지만, 그래도 저는 아주 행복하다”고 말했다.그는 “이 순간을 위해 평생을 바쳐왔다. 저는 마흔살이다. 2012년 스물다섯 살 때 프로축구 선수 생활을 시작했다. 그만둘까 생각도 했지만 이 꿈 때문에 계속했다”면서도 “이 영광은 모두를 위한 것이다. 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐지만, 이 상은 모든 동료들을 위한 것이다. 그들이 없었다면 아무것도 불가능했을 것이다. 앞으로도 카보베르데와 국민들을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.이날 경기에서 스페인은 무려 27차례 슈팅을 쏟아부으며 파상공세를 펼쳤다. 그러나 유럽 빅리그에서 뛰는 선수가 단 한 명도 없는 카보베르데 선수들은 끈끈한 조직력과 몸을 던지는 육탄 방어로 스페인의 맹공격을 견뎌냈다.스페인은 페널티 박스 안팎을 가리지 않고 27차례의 슈팅을 쏟아부었다. 측면에서 시도한 크로스는 40개에 달했다.그러나 수비벽을 촘촘하게 세운 카보베르데에 막혀 유효 슈팅은 7개에 그쳤고, 크로스가 동료에게 정확히 연결된 것도 단 6차례에 불과했다.90분 내내 이어진 스페인의 슈팅 중 6개가 카보베르데 수비수들의 몸을 날린 육탄 방어에 가로막혔다.보지냐는 “우리의 가장 강력한 무기는 단결력”이라며 “모두들 우리가 월드컵을 즐기러만 온 줄 알았지만 우리는 존중받을 자격이 있는 팀이라는 걸 안다”고 말했다.