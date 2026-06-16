멕시코인 희화화?…콧수염 붙이고 응원한 한국인 “현지 분이 주셨다” 해명

세줄 요약 멕시코 월드컵 경기장에서 솜브레로와 콧수염 차림으로 포착된 한국인 남성이 인종차별 논란에 대해 해명했다. 그는 전통의상은 시장에서 샀고, 콧수염은 경기장 가는 길에 현지인이 줘서 붙였다고 밝혔다. 현지 팬들은 환영했지만 일부에서는 희화화 논란도 나왔다. 솜브레로·콧수염 차림 한국인, 중계 화면 포착

인종차별 논란 제기, 현지 반응은 대체로 호의

본인 해명, 수염은 현지인이 건넨 것이라 설명

이미지 확대 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 FIFA 월드컵 2026 A조 대한민국과 체코의 경기를 앞두고, 경기장 안에서 한 한국 팬이 솜브레로를 착용한 모습. 2026.06.11 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 11일(현지시간) 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 열리는 FIFA 월드컵 2026 A조 대한민국과 체코의 경기를 앞두고, 경기장 안에서 한 한국 팬이 솜브레로를 착용한 모습. 2026.06.11 로이터 연합뉴스

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이미지 확대 멕시코 전통의상을 입어 화제가 된 한국인 남성 A씨가 유명인사가 된 소감을 밝혔다. 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 전통의상을 입어 화제가 된 한국인 남성 A씨가 유명인사가 된 소감을 밝혔다. 인스타그램 캡처

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 열리는 멕시코에서 한 한국인 남성이 콧수염을 붙이고 멕시코 전통의상을 입어 화제가 된 가운데 일각에서 제기된 인종차별 논란에 대해 남성은 “수염은 현지 분이 주신 것”이라고 해명했다.대한민국 축구대표팀은 지난 11일(현지시간) 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵 조별예선 A조 체코와의 첫 경기에서 황인범(페예노르트)의 동점 골에 이어 오현규의 역전 골로 2대 1로 짜릿한 역전승을 거뒀다.이날 관중석에서 ‘VIVA MEXICO’라고 적힌 멕시코 전통 밀짚모자 솜브레로를 쓰고 콧수염을 붙인 한국인 남성이 중계 카메라에 여러 번 포착됐다.네티즌들은 “10년 전이면 인터넷에서 (인기로) 찢어졌을 한국인이다”, “응원에 진심이네”, “재밌어 보인다” 등 대체로 긍정적인 반응을 보였다. 그러나 일각에선 “멕시코인을 희화화했다”, “인종차별 아니냐”, “흑인 분장이랑 다를 게 없다” 등의 지적도 나왔다.멕시코 현지 반응은 사물 달랐다. 현지 네티즌들은 “당신은 세상에서 가장 멕시코스러운 한국인이다. 한 나라 전체의 마음을 사로잡았다”, “외국인들이 우리 전통의상을 입는 걸 보면 기쁘다”, “지금 멕시코인들이 이 사람을 얼마나 좋아하는지 모를 거다”, “이 사진이 나를 얼마나 행복하게 만드는지 표현할 수 없을 정도” 등의 반응을 보냈다.단숨에 유명 인사가 된 한국인 A씨는 월드컵을 가기 위해 회사를 퇴사한 것으로 알려졌다. 그는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “평소에도 현지 문화 체험을 좋아해서 시장에서 멕시코 전통의상인 솜브레로를 샀다”며 “모자를 쓰고 다니니 멕시코분들이 엄청 환영해 주셨다”고 밝혔다.이어 얼굴에 붙인 콧수염에 대해 “경기장에 들어가는 길에 멕시코분이 수염을 주셔서 바로 붙이고 다녔다”며 자신이 준비한 게 아니라고 해명했다.그러면서 A씨는 “경기장에 입장하니 기자분들이 제 사진을 엄청 찍으시더니 티비에도 나오고 기사가 엄청 나왔다”며 “너무 이슈가 돼서 당황스럽지만 전 관종(관심 종자)이라 괜찮다”고 덧붙였다.