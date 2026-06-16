월드컵서 ‘차단’ 당한 리바이스의 반전 간판…“머리 좋네” 온라인서 화제

세줄 요약
- FIFA 규정으로 리바이스 스타디움 표지판 가림
- 리바이스, 흰 천 닮은 프로필로 역발상 대응
- 누리꾼들, 센스 있는 마케팅이라며 호응
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지난 13일(현지시간) 북중미 월드컵 B조 1차전 카타르 대 스위스 경기 당시 경기장 외부의 ‘리바이스 스타디움’ 표지판이 흰 천으로 가려진 모습(왼쪽)과 이를 활용해 리바이스가 공식 인스타그램 계정에 게재한 로고 이미지. 인스타그램 캡처
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 열린 미국 캘리포니아주 산타클라라의 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 포착된 청바지 브랜드 리바이스의 기발한 마케팅이 온라인상에서 화제를 모으고 있다.
16일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 지난 13일(현지시간) 이 경기장에서 열린 북중미 월드컵 B조 1차전 카타르와 스위스의 경기 당시 경기장 외부의 ‘리바이스 스타디움’ 표지판이 흰 천으로 가려진 장면이 포착돼 누리꾼들의 이목이 쏠렸다.
해당 경기장은 평소 미프로축구(NFL) 샌프란시스코 포티나이너스의 홈구장이다. 후원사인 리바이스 이름을 따 ‘리바이스 스타디움’으로 불린다.
그러나 이번 월드컵 기간에는 경기장 내에서 리바이스라는 브랜드명을 찾아볼 수 없게 됐다. 이는 FIFA가 공식 후원사가 아닌 기업의 브랜드 노출을 엄격히 제한하는 스폰서십 규정을 적용했기 때문이다. 이 규정에 따라 경기장 외부의 리바이스 로고와 표지판까지 모두 흰 천으로 덮였다.
하지만 리바이스는 이러한 상황을 오히려 역발상 마케팅의 기회로 활용했다. 리바이스는 공식 인스타그램 계정 프로필 이미지를 경기장에서 로고를 가린 흰 천과 흡사한 디자인으로 변경했다.
이러한 사실이 알려지자 온라인 커뮤니티를 중심으로 누리꾼들의 다양한 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “광고를 막으려 했는데 오히려 홍보 효과를 톡톡히 봤다”, “가려진 로고 모양으로 한정판 에디션을 출시해도 좋을 것 같다”, “센스 봐라”, “머리 진짜 좋다” 등의 긍정적 반응을 보였다.
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