“학교 문 닫아라”…멕시코전 홍명보호, ‘5만 일방 응원’과 싸운다

할리스코주 정부, 멕시코전 당일 휴교령

‘꼬레아’ 외치던 멕시코인, 일방 응원 전망

대표팀 멘털 코치 “선수들 흔들리지 않아”

이미지 확대 축제 열기 가득한 과달라하라 13일(현지시간) 멕시코 과달라하라 시내 FIFA 팬 페스티벌 광장에서 시민들이 경기를 관람하던 중 환호하며 관중을 헹가래 치고 있다. FIFA 팬 페스티벌은 대형 스크린을 통해 경기를 함께 즐기고 다양한 문화·엔터테인먼트 프로그램을 체험할 수 있는 월드컵 공식 팬 공간이다. 2026.6.14 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 축제 열기 가득한 과달라하라 13일(현지시간) 멕시코 과달라하라 시내 FIFA 팬 페스티벌 광장에서 시민들이 경기를 관람하던 중 환호하며 관중을 헹가래 치고 있다. FIFA 팬 페스티벌은 대형 스크린을 통해 경기를 함께 즐기고 다양한 문화·엔터테인먼트 프로그램을 체험할 수 있는 월드컵 공식 팬 공간이다. 2026.6.14 뉴스1

이미지 확대 태극기 앞에서 케이팝 댄스 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 사포판 역사 지구 보행자 전용 거리에 설치된 태극기 조형물 앞에서 시민들이 기념촬영을 하고 있다. 이 거리에는 2026 북중미 월드컵 참가국을 상징하는 국기 조형물이 조성돼 있다. 2026.6.9 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 태극기 앞에서 케이팝 댄스 8일(현지시간) 멕시코 과달라하라 사포판 역사 지구 보행자 전용 거리에 설치된 태극기 조형물 앞에서 시민들이 기념촬영을 하고 있다. 이 거리에는 2026 북중미 월드컵 참가국을 상징하는 국기 조형물이 조성돼 있다. 2026.6.9 뉴스1

세줄 요약 홍명보호가 멕시코전에서 5만 관중의 일방 응원과 야유를 마주한다. 할리스코주 정부는 경기 당일 주 전체 휴교령을 내리며 홈팀 응원에 나섰고, 한국은 체코전과 달리 적지에서 심리적 압박을 받게 된다. A조 1위를 가르는 승부다. 멕시코전, 5만 홈팬 일방 응원 속 격돌

할리스코주 휴교령, 지역 전체 응원 총동원

A조 1위 결정전, 한국 심리전 부담 가중

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별예선 첫 경기에서 개최국인 멕시코 시민들의 열렬한 응원을 받은 홍명보호가 두 번째 경기인 멕시코전에서는 5만 관중의 일방 응원과 싸워야 한다. 경기가 치러지는 지역에서는 경기 당일 휴교령까지 내려진다.15일(현지시간) 멕시코 일간 엘피난시에로에 따르면 멕시코 할리스코주 정부는 한국 대 멕시코전이 열리는 18일(한국시간 19일) 주 전체에 휴교령을 내렸다.멕시코전은 앞서 지난 12일 체코전이 열린 에스타디오 과달라하라에서 진행되는데, 경기장이 있는 지역은 행정구역상 할리스코주에 속해 있다.파블로 레무스 할리스코주 주지사는 “멕시코 대표팀이 우리 지역에서 월드컵 본선을 치르는 건 처음”이라며 “어린이들과 교사, 가족들이 다 함께 위대한 축제를 즐기며 대표팀을 응원할 수 있도록 하기 위한 조치”라고 설명했다.조별예선 첫 경기에서 나란히 1승을 거둬 승점 3점을 획득한 양팀의 경기는 A조 1위를 결정짓는 ‘승점 6점짜리’ 경기다.홍명보호로서는 체코전에서 대표팀을 응원했던 멕시코 시민들이 완전히 돌아선다는 점에서 심리적인 압박이 상당할 것으로 보인다.멕시코에 여장을 푼 홍명보호는 현지의 열렬한 환영을 받아왔다. 언론은 손흥민(LA FC)이 방문한 타코 식당을 취재하는 등 홍명보호의 일거수 일투족에 주목했으며, 시민들은 한국 대 체코전에서 한국을 응원하고 체코 선수가 공을 잡으면 야유를 보내기까지 했다.2018 러시아 대회에서 한국이 독일을 잡은 덕에 멕시코가 16강에 진출했던 점, 현지의 뜨거운 한류 열풍 등이 멕시코 시민들의 ‘한국 사랑’의 배경으로 분석된다. 황인범(페예노르트)은 멕시코 시민들을 향해 “이곳을 서울월드컵경기장처럼 만들어줬다”며 감사를 전하기도 했다.그러나 멕시코전은 4만 8000여명이 수용되는 경기장 대부분을 차지한 홈팬들의 일방적인 응원과 야유 속에 치러지게 됐다.다만 선수들은 흔들림 없이 의연하게 경기를 준비하고 있다는 후문이다. 대표팀 의무팀에 ‘멘털 코치’로 합류한 정신건강의학과 전문의인 한덕현 중앙대 의대 교수는 “선수들은 위축되기는 커녕 오히려 나를 위로하며 걱정하지 말라고 한다”면서 “유럽 무대를 경험한 선수들이 많아 대규모 관중 앞에서도 흔들리지 않는 것 같다”고 분석했다.한편 한국 대 멕시코전은 19일 오전 10시(한국시간) 킥오프한다.