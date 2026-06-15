‘철기둥’ 김민재 뛴다… 멕시코, 짐볼 부딪히며 몸싸움 특훈

한국·멕시코, 2차전 대비 맹훈련

이미지 확대 손흥민(가운데)을 비롯한 한국 축구대표팀 선수들이 15일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 베이스캠프 치바스 베르데 바예에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 2차전 멕시코와의 경기에 대비해 훈련에 집중하고 있다.

사포판 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손흥민(가운데)을 비롯한 한국 축구대표팀 선수들이 15일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 베이스캠프 치바스 베르데 바예에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 2차전 멕시코와의 경기에 대비해 훈련에 집중하고 있다.

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이미지 확대 북중미 월드컵 멕시코와 한국의 A조 조별리그 2차전을 앞둔 14일(현지시간) 멕시코시티 내 멕시코 대표팀 훈련센터에 선수들의 훈련과정을 촬영하는 드론이 떠 있다. 2026.6.15

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이미지 확대 15일(한국시간) 멕시코 대표팀 선수들이 멕시코시티 훈련센터에서 몸싸움에 대비해 질주 후 짐볼에 부딪히는 훈련 하고 있는 모습. 한국과 멕시코는 19일 오전 10시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 맞붙는다.

멕시코시티 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 15일(한국시간) 멕시코 대표팀 선수들이 멕시코시티 훈련센터에서 몸싸움에 대비해 질주 후 짐볼에 부딪히는 훈련 하고 있는 모습. 한국과 멕시코는 19일 오전 10시 사포판의 과달라하라 스타디움에서 맞붙는다.

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세줄 요약 멕시코는 한국전에서 김민재를 뚫기 위해 더미와 짐볼을 활용한 몸싸움 훈련과 드론 점검을 이어갔다. 한국은 스리백을 바탕으로 포백·파이브백 전환을 점검하며 멕시코의 뒷공간 침투를 막는 데 집중했다. 부상 회복 중인 김태현과 배준호도 출전을 목표로 하고 있다. 멕시코, 김민재 겨냥 몸싸움·침투 훈련 강화

드론 활용해 한국 뒷공간 공략 전술 점검

한국, 스리백 기반 전술 전환과 완성도 보강

2026-06-16 B7면

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체코의 ‘장신 숲’을 넘은 홍명보호의 다음 경기는 격렬한 혈투가 될 전망이다. 한국 축구대표팀의 다음 상대인 멕시코는 ‘철기둥’ 김민재(바이에른 뮌헨)를 뚫기 위해 몸싸움 훈련에 집중하는 모습을 보였다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 15일(한국시간) 멕시코 수도 멕시코시티의 국가대표 훈련 센터에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전 한국과의 경기에 대비한 맹훈련을 이어갔다. 지난 12일 개막전에서 남아프리카공화국을 2-0으로 꺾은 멕시코는 체코에 2-1 역전승을 거둔 한국과 A조 1위 자리를 두고 다툰다.멕시코 대표팀 선수들은 그라운드에 설치된 더미(사람 모형)를 잔발 스텝으로 피하며 돌파한 뒤 스태프가 들고 있는 대형 짐볼을 향해 뛰어오르며 몸을 부딪히는 훈련을 반복했다. 미디어 촬영을 허용하는 초반 15분 내내 동작을 몸에 익히는 수준을 넘어 실전을 방불케 하는 강한 움직임이었다.훈련장 상공에는 드론을 띄워 선수들의 움직임을 입체적으로 담았다. 남아공전에서 노출한 수비 불안은 세밀하게 다듬고, 한국의 뒷공간으로 침투하는 전개를 상황별로 설계하기 위한 것으로 보인다. 멕시코 대표팀은 16일엔 전면 비공개 훈련으로 전환해 한국전 대비 필승 전략을 몸에 익히는 데 초점을 맞춘 뒤 한국과의 2차전을 이틀 앞둔 17일 결전지 과달라하라 스타디움이 있는 할리스코주 사포판으로 이동할 예정이다.한국 대표팀은 이날 사포판 베이스캠프 치바스 베르데 바예 훈련장에 재집결해 발을 맞췄다. 선수들은 보슬비가 내리는 가운데 가벼운 몸풀기로 근육의 긴장을 푼 뒤 장애물 피해 달리기, 앞뒤로 달리기, 점프 뒤 볼 돌리기, 슈팅 게임 순으로 훈련을 소화했다.아울러 코치진은 체코전에서 선수들이 보인 전술의 완성도를 더욱 높여 멕시코를 상대하고자 포지션별로 멕시코전 분석 영상을 제공하고 있다. 스리백 수비진용을 기본 전술로 잡더라도 상황에 따라 포백과 파이브백으로 유기적으로 전환하고, 이때 각자의 위치와 볼 배급 경로 등을 명확하게 알려주기 위함이다.부상에서 회복 중인 김태현(가시마)과 배준호(스토크시티)는 근력 유지를 위해 고정 사이클을 탔다. 모두 회복 경과가 좋아 19일 오전 10시에 열리는 멕시코전 출전을 목표로 하고 있다. 김태현은 지난 10일 훈련 중 넘어지며 발목을 다쳤고, 배준호는 지난달 31일 트리니다드토바고와 평가전에서 다쳤다.대표팀 관계자는 “김태현이 회복은 좀 더 빠르다. 나머지 선수들은 호흡을 올리면서 경기 감각을 유지하는 데 초점을 맞췄다”면서 “내일부터는 2차전을 겨냥한 본격적인 전술 훈련에 들어간다”고 설명했다.