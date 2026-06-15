“손흥민 대체 왜 그랬어?” 폭발한 멕시코 팬들 훈수까지…“거기 말고 반대편 식당 갔어야”

현지 타코집 방문 사실 알려져 화제 몰이

애정 가득 조언 쏟아져 “더 맛집 있는데”

축구 대표팀 휴식 후 멕시코전 본격 준비

이미지 확대 축구 국가대표팀 손흥민이 15일(한국시간) 2026 북중미월드컵 멕시코전을 앞두고 할리스코주 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 2026.6.15 사포판 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 축구 국가대표팀 손흥민이 15일(한국시간) 2026 북중미월드컵 멕시코전을 앞두고 할리스코주 과달라하라 인근 사포판에 위치한 치바스 바예 베르데에서 훈련하고 있다. 2026.6.15 사포판 뉴시스

이미지 확대 손흥민이 아버지 손웅정씨와 함께 멕시코 현지 타코집을 방문한 모습. X캡처 닫기 이미지 확대 보기 손흥민이 아버지 손웅정씨와 함께 멕시코 현지 타코집을 방문한 모습. X캡처

세줄 요약 손흥민이 대표팀 휴식일에 과달라하라의 타코집을 방문하자 멕시코 현지 팬들의 관심이 폭발했다. 방송사가 긴급 취재에 나섰고, 직원들은 친절함과 사인까지 받은 일을 전했다. 일부 팬들은 더 맛있는 식당이 있었다며 아쉬움을 드러냈다. 과달라하라 타코집 방문 소식 확산

멕시코 팬들, 맛집 추천하며 관심 폭발

손흥민, 친절 응대와 사인으로 화제

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곧 만날 적이지만 2018 러시아월드컵 인연 덕에 한국에 대한 애정이 남다른 멕시코 팬들의 손흥민에 대한 관심이 폭발하고 있다. 손흥민이 멕시코 과달라하라의 한 타코집을 찾은 사실이 알려졌는데 더 싸고 맛있는 맛집을 추천해주고 싶어 하는 등 현지에서 큰 화제가 되고 있다.손흥민은 지난 14일 대표팀의 전체 휴식일에 대표팀 동료, 가족들과 함께 과달라하라의 현지 타코 음식점을 방문했다. 앞서 2026 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전에서 체코를 2-1로 잡은 뒤 부여된 대표팀 전체 휴식일에 현지 음식점을 찾은 것이다.손흥민의 방문 소식은 삽시간에 퍼졌고 현지 방송사가 긴급히 가게를 방문해 뉴스를 전하기도 했다. 가게 근처가 북새통을 이루면서 손흥민과 일행은 가게 직원들의 도움을 받아 겨우 빠져나갈 수 있었다.현지 매체는 식당 직원들을 취재해 손흥민 일행이 알 파스토르 타코와 아라체라, 과카몰레 등을 주문했다고 전했다. 손흥민이 과카몰레를 먹을 때 고수를 빼달라고 한 사실도 알려졌다.한 직원은 현지 언론 인터뷰에서 “손흥민과 한국 선수들이 매우 친절했다”며 “편안하게 응대할 수 있었고, 마지막에는 사인까지 받아 잊지 못할 하루가 됐다”고 자랑했다. 또 다른 직원은 “손흥민이 음식을 남김없이 먹었다”고 전했다. 손흥민은 팬들의 뜨거운 관심에도 밝은 표정을 잃지 않았다.일부 팬들은 격한 아쉬움을 표하기도 했다. 손흥민이 해당 타코집이 아닌 더 맛있는 식당에서 먹었어야 한다는 의견이다. 팬들은 소셜미디어(SNS)를 통해 ‘대체 왜 거기에 간 것인지 모르겠다’, ‘그곳이 아닌 반대편의 더 맛있는 가게에서 먹어야 한다’고 했다. 현지인들만 아는 ‘진짜 맛집’을 추천해주고 싶은 애정에서 나온 반응이었다.휴식을 취한 손흥민과 태극전사들은 15일부터 다시 본격적으로 멕시코전 준비에 돌입했다. 1차전에서 나란히 승리를 거둔 두 팀의 맞대결이 사실상 A조 1위를 가를 것으로 전망된다. 한국은 1차전을 치른 과달라하라 스타디움에서 19일 오전 10시 멕시코와 맞대결을 펼친다.