아직 뚜껑도 안 연 ‘K리그 MVP’…이동경, 멕시코전 앞두고 칼 간다

내가 바로 숨은 MVP <5>

이미지 확대 한국 축구 대표팀 이동경(울산HD)이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 이 골은 이날 한국의 유일한 득점이자 결승골이었다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀 이동경(울산HD)이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 이 골은 이날 한국의 유일한 득점이자 결승골이었다. 대한축구협회 제공

이미지 확대 한국 축구 대표팀 이동경(울산HD)이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 뛰고 있다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀 이동경(울산HD)이 4일(한국시간) 미국 유타주 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와의 평가전에서 뛰고 있다. 대한축구협회 제공

세줄 요약 이동경이 엘살바도르전에서 결승골을 넣으며 대표팀 공격의 해답으로 떠올랐다. 지난 시즌 K리그1 공격포인트 1위와 MVP를 차지한 그는 올해도 선두를 달리고 있고, 정확한 슈팅과 양발 능력으로 멕시코전 후반 교체 카드가 될 전망이다. 엘살바도르전 결승골로 대표팀 존재감 확인

K리그1 공격포인트 1위와 MVP로 입증된 생산성

멕시코전 후반 교체 카드로 활로 기대

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“인생 마지막 대표팀이라는 마음으로 하루하루를 열심히 보내고 있습니다.”지난 4일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막을 앞두고 미국 유타주 프로보에서 열린 한국과 엘살바도르의 평가전. 전반 내내 공격의 실마리를 찾지 못하던 대표팀에게 이동경(29·울산HD)의 왼발은 마치 소금과 같았다. 이동경은 후반 12분 상대 페널티 박스 오른쪽에서 파울을 유도해 프리킥 기회를 얻었고, 직접 키커로 나서 강한 왼발 슈팅으로 골문을 열었다. 이 골이 이날 한국의 유일한 득점이자 결승골이었다. 경기 후 취재진과 만난 이동경은 “꿈이었던 월드컵 무대에서 함께할 수 있게 돼 큰 동기 부여가 됐다”고 밝혔다.이동경은 홍명보호에 승선한 26명 중 7명뿐인 K리그 선수 중에서도 가장 돋보이는 존재다. 무엇보다도 득점 생산력이 좋다. 지난 시즌 36경기에 나서 공격포인트를 25개(13골·12도움) 올려 리그 1위를 차지했고, 이를 바탕으로 생애 첫 K리그1 최우수선수(MVP)에도 선정됐다. 올해도 14경기에서 5골 3도움으로 공격포인트 부문 선두를 달리고 있다.정확한 슈팅과 패스, 빠른 발을 활용한 직선적인 드리블, 양발을 자유자재로 쓰는 능력이 이동경의 강점이다. 발밑으로 돌파구를 찾는 이강인(파리 생제르맹), 왕성한 활동량이 장점인 이재성(마인츠)과도 뚜렷하게 구별된다. 후반 돌파구가 필요한 상황이 되면 이강인과 이재성 등을 대체할 수도 있다. K리그 팬들이 오는 19일 멕시코전에서 그의 역할을 기대하는 이유다.대표팀 최종 26인 명단 발표 전 “긴장해서 사흘은 잠도 제대로 못 잤다”며 월드컵을 향한 간절한 의지를 밝힌 이동경은 지난 12일 체코와의 1차전에선 벤치만 지켰지만 스피드와 탈압박 능력이 중요한 멕시코전에서는 후반 교체 출전할 가능성이 높다.장지현 축구 해설위원은 “이동경은 좋은 킥 능력을 발휘해 윗선에서 크로스를 올리거나 강한 ‘한 방’으로 득점을 올릴 수 있는 선수”라면서 “이강인이 빌드업 상황에서 필수불가결한 존재라 선발 출전은 어렵지만 교체로 후반 공격에 도움이 될 수 있다”고 평가했다.