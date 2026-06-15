“빌드업만? NO”…접신한 듯한 선방 김승규, 이토록 화려할 수가

안정적 패스·발밑 기술에 선방도 날렵

“한국 축구 역사에서도 손에 꼽힐 정도”

이미지 확대 한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 미할 사딜레크의 슈팅을 막아내고 있다. 과달라하라 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 미할 사딜레크의 슈팅을 막아내고 있다. 과달라하라 로이터 연합뉴스

이미지 확대 한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 2-1 승리를 거둔 후 코칭스태프와 기쁨을 나누고 있다. 대한축구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 대표팀 골키퍼 김승규(FC도쿄)가 12일(한국시간) 멕시코 할리스코주 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 경기에서 2-1 승리를 거둔 후 코칭스태프와 기쁨을 나누고 있다. 대한축구협회 제공

세줄 요약 김승규가 체코전에서 경기 종료 직전까지 연속 선방을 펼치며 한국의 1-0 승리를 지켰다. 체코 감독도 상대 골키퍼의 반사신경을 극찬했다. 빌드업 축구의 핵심으로 평가받던 그는 이번 대회에서도 선방 능력을 다시 보여줬다. 체코전 막판 연속 선방으로 한국 첫승 지킴

체코 감독도 극찬한 김승규의 반사신경

빌드업뿐 아니라 선방 능력까지 재조명

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지난 12일(한국시간) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 A조 조별리그 1차전 체코와의 맞대결에서는 ‘수문장’ 김승규(FC도쿄)가 막판 선방쇼를 선보이며 한국 대표팀의 첫승을 지켜냈다.경기 후반 김승규는 문전에서 나온 체코의 두 차례 슈팅을 동물적인 감각으로 막아내 대한민국을 확실한 승리로 이끌었다. 특히 경기 종료 직전인 후반 추가시간에는 미할 사딜레크(슬라비아 프라하)가 골문 바로 앞에서 때린 강력한 슈팅마저 김승규가 막아내면서 체코는 결국 동점을 만들지 못했다.경기 후 미로슬라프 코우베크 체코 대표팀 감독은 “후반에 우리에게도 득점 기회가 있었지만, 상대 골키퍼가 어떻게 그런 짧은 순간에 잘 막았는지 모르겠다”며 “한국이 더 나은 팀이었다”고 김승규의 선 방을 극찬했다.이번 월드컵 대표팀에서 골키퍼는 김승규와 조현우(울산HD), 송범근(전북 현대) 등 3명이다. 특히 김승규와 조현우는 치열한 주전 골키퍼 경쟁을 펼쳐왔다. 김승규는 2014년 브라질 대회 때 조별리그 3차전에만 나섰고, 2018년 러시아 대회에선 날아다니는 듯한 선방으로 일약 스타덤에 오른 조현우에게 골키퍼 장갑을 내줬다. 2022년 카타르 대회 때 패스 능력을 중시하는 파울루 벤투 감독 밑에서 주전으로 복귀해 대표팀의 12년 만의 16강 진출에 힘을 보탰고, 북중미월드컵에서 홍명보 감독의 낙점을 받아 다시 한번 승점 3점을 지켜냈다.김승규는 공격 시에 안정적인 패스와 발밑 기술로 주목을 받지만, 사실 선방 능력 또한 그의 강점이다. 대표팀의 빌드업 축구에서 김승규의 역할이 커 그의 선방이 상대적으로 덜 강조됐다는 게 축구 전문가들의 평이다. 한준희 쿠팡플레이 축구 해설위원은 “선방과 패스 능력이 모두 좋아 한국 축구 역사를 봐도 손에 꼽힐 정도로 다재다능한 골키퍼”라고 설명했다.1990년생으로 손흥민보다 두 살 많은 김승규에게 이번 대회는 마지막 월드컵이 될 가능성이 크다. 김승규를 앞세운 홍명보호는 오는 19일 오전 10시 멕시코 할리스코주 사포판의 과달라하라 스타디움에서 공동 개최국 멕시코와 조별리그 2차전을 치른다.